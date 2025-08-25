logo pulso
REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

La UNAM aprueba conferir doctorado honoris causa a 14 personalidades destacadas

El Consejo Universitario de la UNAM aprueba la distinción a 14 personalidades nacionales y extranjeras

Por El Universal

Agosto 25, 2025 08:33 p.m.
A
La UNAM aprueba conferir doctorado honoris causa a 14 personalidades destacadas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de doctor/doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras.

Entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el médico mexicano Julio Frenk y el biólogo y exrector José Sarukhán Kermez.

Esta es la lista completa de los nuevos doctores honoris causa de la UNAM:

Michelle Bachelet

Una Canger

Julio Frenk Mora

Antonio María Hernández

Susana Lizano Soberón

Susana López Charretón

María Emilia Lucio

Alejandro Portes

Dani Rodrik

José Sarukhán

Moisés Selman

Soledad Velázquez

Rafael Yuste

