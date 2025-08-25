La UNAM aprueba conferir doctorado honoris causa a 14 personalidades destacadas
El Consejo Universitario de la UNAM aprueba la distinción a 14 personalidades nacionales y extranjeras
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de doctor/doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras.
Entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el médico mexicano Julio Frenk y el biólogo y exrector José Sarukhán Kermez.
Esta es la lista completa de los nuevos doctores honoris causa de la UNAM:
Michelle Bachelet
Una Canger
Julio Frenk Mora
Antonio María Hernández
Susana Lizano Soberón
Susana López Charretón
María Emilia Lucio
Alejandro Portes
Dani Rodrik
José Sarukhán
Moisés Selman
Soledad Velázquez
Rafael Yuste
