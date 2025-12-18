Lanza Israel feroz ataque con mortero

JERUSALÉN.- Tropas israelíes dispararon un proyecto de mortero sobre la línea de alto al fuego hacia una zona residencial palestina en la Franja de Gaza, en el último incidente que sacudió la frágil tregua con Hamás. Funcionarios de salud dijeron que al menos 10 personas resultaron heridas, y el ejército afirmó que estaba investigando.

Las fuerzas israelíes declararon que el mortero fue disparado durante una operación en el área de la "Línea Amarilla", que fue trazada en el acuerdo y divide la mayoría de Gaza controlada por Israel del resto del territorio.

El ejército no especificó qué estaban haciendo las tropas ni si habían cruzado la línea. Indicó que el mortero se cumplió de su objetivo previsto, el cual no especificó.

Fadel Naeem, director del Hospital Al-Ahli, afirmó que el hospital recibió a 10 personas heridas en el ataque en el centro de la Ciudad de Gaza, algunas de ellas en estado crítico.

No fue la primera vez desde la tregua del 10 de octubre que el fuego israelí ha causado bajas palestinas fuera de la Línea Amarilla. Funcionarios de salud palestinos han reportado más de 370 muertes por fuego israelí desde la tregua.

Israel ha dicho que ha abierto fuego en respuesta a violaciones de Hamás, y afirma que la mayoría de los muertos han sido militantes de Hamás. Pero un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con el protocolo militar, señaló que el ejército es consciente de varios incidentes en que murieron civiles incluidos niños pequeños y una familia que viajaba en una furgoneta.

Los palestinos dicen que en algunos casos mueren civiles porque la línea está mal marcada. Israel ha estado colocando bloques amarillos para delinearla, pero en algunas áreas los bloques aún no han sido colocados.

Próxima fase

de la tregua

La tregua debe pronto entrar en una segunda fase, pero ambas partes se acusan de violaciones. La primera fase implicó el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La segunda supone el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

Los restos de un rehén, Ran Gvili, aún están en Gaza, y los militantes parecen estar teniendo dificultades para localizarlos. Israel exige la devolución de los restos de Gvili antes de pasar a la segunda fase.

Hamás está pidiendo más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos, cesar los ataques y permitir más ayuda en la franja. Recientemente, cifras militares israelíes sugieren que no se ha cumplido con la estipulación de la tregua de permitir la entrada de 600 camiones de ayuda a Gaza al día, aunque Israel disputa ese hallazgo.

Grupos humanitarios dicen que la falta de ayuda ha tenido efectos severos en la mayoría de los residentes de Gaza. La comida sigue siendo escasa mientras el territorio lucha por recuperarse de la hambruna, que afectó partes de Gaza durante la guerra.

El costo de la guerra

La gran mayoría de los 2 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados. La mayoría vive en vastos campamentos de tiendas o entre los restos de edificios dañados.

El ataque inicial liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel mató a alrededor de 1.200 personas y tomó 251 rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en treguas u otros acuerdos.