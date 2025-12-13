Liberación de presos políticos en Bielorrusia marca un hito en las relaciones internacionales

VILNA, Lituania (AP) — Las autoridades bielorrusas liberaron el sábado a Ales Bialiatski, Nobel de la Paz, a Maria Kolesnikova, figura clave de la oposición, y a decenas de presos políticos más, culminando dos días de conversaciones con Washington destinadas a mejorar las relaciones y levantar las sanciones estadounidenses que afectan a una exportación agrícola clave de Bielorrusia.

Las liberaciones se producen en un momento en que el presidente Alexander Lukashenko busca mejorar las relaciones con Washington. A cambio del alivio de las sanciones, Lukashenko indultó a 123 presos, reportó la agencia estatal bielorrusa de noticias Belta. Por su parte, Estados Unidos anunció el levantamiento de las sanciones al sector de la potasa del país.

Minsk, aliado cercano de Rusia, se ha enfrentado al aislamiento y las sanciones occidentales durante años. Lukashenko ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con mano dura durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú utilizara su territorio en la invasión de Ucrania en 2022.

John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, anunció el levantamiento de las sanciones a la potasa tras reunirse con Lukashenko en Minsk el viernes y el sábado. Hablando con reporteros, Coale describió las conversaciones de dos días como "muy productivas", publicó el sábado la agencia noticiosa Belta. De acuerdo con el enviado estadounidense, la normalización de las relaciones entre Washington y Minsk era "nuestro objetivo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estamos levantando sanciones y liberando presos. Estamos hablando constantemente", dijo, según Belta. Además, señaló que la relación entre los dos países estaba pasando de "tímidos pasos a pasos más seguros" a medida que aumenta el diálogo.

Bielorrusia ha liberado a cientos de presos desde julio de 2024. Entre los 123 liberados el sábado se encontraban un ciudadano estadounidense, seis ciudadanos de países aliados de Estados Unidos y cinco ciudadanos ucranianos, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press en un correo electrónico. El funcionario, que declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre negociaciones diplomáticas privadas, describió la liberación como "un importante hito en las relaciones entre Estados Unidos y Bielorrusia" y "otra victoria diplomática" para el presidente estadounidense Donald Trump.

El funcionario dijo que el compromiso de Trump hasta ahora "ha llevado a la liberación de más de 200 presos políticos en Bielorrusia, entre ellos, seis ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y más de 60 ciudadanos de aliados y socios de Estados Unidos".

¿Quiénes son algunos de los prisioneros liberados más prominentes?

Pavel Sapelka, defensor de derechos humanos del grupo de derechos Viasna, confirmó a la AP que Bialiatski y Kolesnikova estaban entre los liberados.

Bialiatsk, un defensor de derechos humanos que fundó Viasna, estaba en la cárcel cuando ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022, junto con el prominente grupo de derechos ruso Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Posteriormente fue condenado por contrabando y por financiar acciones que violan el orden público, cargos ampliamente denunciados como políticamente motivados, y sentenciado a 10 años de prisión en 2023.

Bialiatski dijo a la AP por teléfono el sábado que su liberación después de 1.613 días tras las rejas fue una sorpresa: por la mañana, todavía estaba en una celda de prisión abarrotada.

"Me sentí como si hubiera saltado de agua helada a una habitación normal y cálida, así que tengo que adaptarme. Después del aislamiento, necesito obtener información sobre lo que está sucediendo", dijo Bialiatski, quien parecía enérgico pero pálido y demacrado en videos y fotos posteriores a su liberación.

Prometió continuar su trabajo y enfatizó que "más de mil presos políticos en Bielorrusia permanecen tras las rejas simplemente porque eligieron la libertad. Y, por supuesto, yo soy su voz".

Por su parte, Kolesnikova fue una figura clave en las protestas masivas que sacudieron Bielorrusia en 2020, y es una aliada cercana de una líder opositora en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Conocida por su cabello corto y su gesto característico de formar un corazón con las manos, se convirtió en un símbolo aún mayor de resistencia cuando las autoridades bielorrusas intentaron deportarla en septiembre de 2020. Trasladada a la frontera ucraniana, se separó brevemente de las fuerzas de seguridad en la frontera, rompió su pasaporte y regresó a Bielorrusia.

La flautista profesional de 43 años fue condenada en 2021 por cargos que incluyen conspiración para tomar el poder y sentenciada a 11 años de prisión.

Otros liberados

Entre los demás presos liberados, según Viasna, se encontraba Viktar Babaryka, una figura de la oposición que había intentado desafiar a Lukashenko en las elecciones presidenciales de 2020, consideradas ampliamente como fraudulentas, antes de ser condenado y sentenciado a 14 años de prisión por cargos que rechazó, calificándolos como políticos.

Viasna informó que los defensores encarcelados del grupo, Valiantsin Stefanovic y Uladzimir Labkovich, y la prominente figura de la oposición Maxim Znak también fueron liberados. Pero luego señaló que estaba aclarando su informe sobre la liberación de Stefanovic; por su parte, Bialiatski dijo a la AP que Stefanovic no había sido liberado, aunque espera que lo sea pronto.

La mayoría de los presos liberados fueron enviados a Ucrania, dijo a la AP Franak Viachorka, asesor principal de Tsikhanouskaya. Ocho o nueve más, entre ellos Bialiatski, estaban siendo trasladados a Lituania el sábado, y otros prisioneros serán llevados al país báltico en los próximos días, dijo Viachorka.

Las autoridades ucranianas confirmaron que Bielorrusia había entregado a 114 civiles, entre ellos, cinco ciudadanos ucranianos. Los ciudadanos bielorrusos liberados "a su solicitud" y "después de recibir el tratamiento médico necesario" serán llevados a Polonia y Lituania, dijeron.

La secretaria de prensa de Lukashenko, Natalya Eismont, dijo que los liberados fueron enviados a Ucrania porque Kiev liberaría a varios ciudadanos bielorrusos y rusos encarcelados como parte del acuerdo, aunque las autoridades ucranianas aún no han confirmado la afirmación.

Lukashenko desea un acercamiento con Occidente

La última vez que funcionarios estadounidenses se reunieron con Lukashenko fue en septiembre de 2025, cuando Washington anunció el alivio de algunas sanciones al tiempo que Minsk liberaba a más de 50 prisioneros políticos, que fueron enviados a Lituania. En total, Bielorrusia ha sacado de prisión a más de 430 presos políticos desde julio de 2024, en lo que se ha considerado un esfuerzo de acercamiento a Occidente.

"La liberación de prisioneros políticos significa que Lukashenko entiende el dolor de las sanciones occidentales y busca aliviarlas", dijo el sábado a la AP Tsikhanouskaya, la líder opositora.

"Pero no seamos ingenuos", agregó. "Lukashenko no ha cambiado sus políticas, su represión continúa y sigue apoyando la guerra de Rusia contra Ucrania. Por eso debemos ser extremadamente cautelosos con cualquier conversación sobre el alivio de sanciones, para no reforzar la máquina de guerra de Rusia y fomentar continuas represiones".

Sanciones asestan duro golpe al principal producto de exportación de Bielorrusia

Bielorrusia, que anteriormente representaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de fertilizantes de potasio, ha enfrentado una drástica reducción de envíos desde que las sanciones occidentales afectaron al productor estatal Belaruskali y cortaron el tránsito a través del puerto de Klaipeda en Lituania, la principal ruta de exportación del país.

"Las sanciones de Estados Unidos, la UE y sus aliados han debilitado significativamente la industria del potasio de Bielorrusia, privando al país de una fuente clave de ingresos en divisas y acceso a mercados clave", detalló a la AP Anastasiya Luzgina, analista del Centro de Investigación Económica de Bielorrusia BEROC.

Durante la más reciente ronda de reuniones se abordó también la situación en Venezuela, así como la invasión rusa de Ucrania, según Belta.

Coale dijo a reporteros que Lukashenko había dado "buenos consejos" sobre cómo abordar el conflicto y apuntó que el presidente bielorruso y su homólogo ruso, Vladímir Putin, eran "amigos desde hace mucho tiempo" con "el nivel de relación necesario para discutir esas cuestiones".

El funcionario estadounidense dijo a la AP que "el avance continuo en las relaciones entre Estados Unidos y Bielorrusia" también requiere pasos para resolver las tensiones entre ese país y la vecina Lituania, que es miembro de la UE y la OTAN.

El gobierno lituano declaró esta semana una emergencia nacional por los riesgos de seguridad que representan los globos meteorológicos enviados desde Bielorrusia. Los artefactos obligaron a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto, dejando varadas a miles de personas.