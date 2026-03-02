Liberan a Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado

CARACAS (AP) — Milciades Ávila, jefe de seguridad de la líder opositora venezolana María Corina Machado, fue liberado el lunes en el marco de una Ley de Amnistía aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, confirmó la organización política de la Premio Nobel de la Paz 2025.

El jefe de seguridad de la fundadora y líder de la centroderechista Vente Venezuela fue detenido junto a Edwin Moya, también miembro del mismo equipo de seguridad, en septiembre de 2024, casi dos meses después de los comicios presidenciales del 28 de julio en los que el ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro buscó la reelección para su tercer mandato y fue declarado ganador en un proceso electoral cuestionado por la oposición.

Ávila y Moya fueron liberados junto al activista de Vente Venezuela Julio Velazco en el marco de la Ley de Amnistía que posibilita la liberación masiva de presos por razones políticas.

Sus liberaciones —recogidas en imágenes difundidas por las redes sociales de Vente Venezuela— representan "un alivio para sus familias y una señal de que la presión y la firmeza dan resultados", así como "un paso más en la lucha por la justicia en Venezuela", dijo la organización política. "¡Seguimos! Hasta que todos los presos políticos sean libres".

Las liberaciones se produjeron un día después que Machado —exdiputada por esa formación— anunció su retorno a Venezuela en las próximas semanas y aseguró que habrá elecciones en el país sudamericano.

En su cuenta en Instagram, Machado no mencionó una fecha para su regreso, pero afirmó que uno de los objetivos será "prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral".

La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha advertido que Machado "tendrá que rendir cuenta" si vuelve a Venezuela.

La ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que Rodríguez la presentara para potenciar la convivencia en el país. Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

El diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial de la Asamblea Nacional que está a cargo de velar por el cumplimiento de la ley, anunció el lunes que se han recibido 9.060 solicitudes de amnistía y otorgado "libertad plena" de momento a 3.383 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario, y que otras 245, que estaban en prisión, también han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal.

La Ley de Amnistía se aplica a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.