Llegada de petróleo ruso reduce apagones en Cuba, dice gobierno

LA HABANA (AP) — El gobierno cubano atribuyó el jueves el modesto alivio en los apagones a la generación eléctrica derivada del petróleo ruso que llegó a la isla a fines del mes pasado.

Cuba atraviesa un cerco petrolero impuesto en enero por el presidente estadounidense Donald Trump --que agudizó la profunda crisis económica del último lustro— y que implicó cortes masivos de energía.

A fines de marzo un barco ruso cargado con 730.000 barriles de crudo desafió la prohibición impuesta por Trump. Se espera un segundo navío para las próximas semanas, pero hasta ahora se desconoce su fecha de llegada.

Trump dijo explícitamente que busca la caída del gobierno cubano y un cambio de modelo político y aseguró que estaba listo para "tomar" a Cuba.

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"La difícil situación del país es consecuencia directa del recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético decretado por el gobierno estadounidense", escribió el canciller cubano Bruno Rodríguez en su cuenta de la red social X.

Agregó que "basta con ver cómo se aprecia una mejoría de la situación del Sistema Electroenergético Nacional con la entrada de un petrolero ruso".

Esta semana los partes diarios de la estatal Unión Eléctrica indicaron que el déficit de generación estuvo entre el 36% y 37%.

Hasta la llegada del buque ruso la nación caribeña pasó tres meses sin importar combustible de Venezuela, Rusia o México, sus habituales proveedores.

Las consecuencias se hicieron sentir en apagones de hasta 20 horas diarias, reducción del transporte y las jornadas laborales y cancelaciones de vuelos. Desde el bombeo de agua a los eventos culturales se vieron afectados.

Procesamiento del petróleo ruso

Durante una comparecencia el miércoles por la noche en la televisión cubana el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dio algunos detalles sobre la forma en que se ha procesado el crudo ruso para obtener diferentes subproductos como gas, gasolina o diesel.

El funcionario destacó que un buque es apenas un parche para las necesidades del país, que produce sólo el 40% del combustible que necesita.

"¿Cuánto dura un barco? Ocho barcos se necesitan mensualmente", sostuvo el ministro. "Ocho barcos mensuales para la economía y la generación", agregó.

Según expertos internacionales la carga del barco ruso duraría apenas dos semanas.

El gobierno desarrolla un programa de energías renovables, en especial fotovoltaica, para mitigar la falta de petróleo. El ministro De la O indicó que Cuba comenzó 2025 con una participación del 3% de estas fuentes alternativas en la generación eléctrica y cerró con el 10%.