Llegan a Cuba restos de militares fallecidos en Venezuela

LA HABANA (AP) — Los restos de los 32 militares fallecidos en Venezuela durante la operación estadounidense para capturar al expresidente Nicolás Maduro llegaron el jueves a Cuba en el marco de dos días de honras fúnebres que congregaron a decenas de miles de personas en las calles.

Las urnas con las cenizas de los militares fueron bajadas de una aeronave de Cubana de Aviación por soldados con guantes blancos y recibidas por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, en un acto en el aeropuerto de La Habana.

Estaban presentes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, de uniforme y en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el líder Raúl Castro.

"Los recibimos con profundo orgullo y eterno compromiso porque sabemos que la muerte no derrota a quienes caen con el fusil en la mano defendiendo una causa justa", sostuvo Álvarez Casas.

"Reafirmamos que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes, pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano", aseveró el funcionario.

A lo largo de los más de 18 kilómetros que separan el aeropuerto de la Plaza de la Revolución miles de personas se apostaron con banderas y carteles para rendirles homenaje mientras la caravana de jeeps descapotados pasaba en solemne silencio.

La llegada de los restos de los militares marca un momento de creciente tensión entre la isla y Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump exigió al gobierno de la nación caribeña pactar con él antes de que sea "demasiado tarde" y en vista de que Cuba podría dejar de recibir petróleo venezolano.

Aunque no hay detalles de la misión que desempeñaban los 32 militares y sólo se dio a conocer en los días previos sus nombres, edades y rangos, todo apunta a que se trataba de un contingente cercano a la seguridad de Maduro, quien fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

Luego de ser apresados el expresidente venezolano y su esposa fueron trasladados a Estados Unidos y enfrentan cargos por supuesto narcotráfico desde una cárcel de Nueva York, de los que se han desligado en reiteradas ocasiones.

Muestras populares de respaldo

"Me emociona. Es importante honrar a los combatientes... Es gente dispuesta a defender sus principios y valores y tenemos que rendirles tributo", dijo a The Associated Press Carmen Gómez, una diseñadora industrial de 58 años.

Cuba atraviesa una severa crisis —con apagones, desabastecimiento e inflación— que según expertos podría agudizarse si finalmente Venezuela retira el petróleo que le vende a la isla.

Washington mantiene severas sanciones desde hace más de 60 años presionando por un cambio del modelo político.

Durante la semana pasada Trump incrementó sus amenazas a Cuba para que se avenga a pactar con Estados Unidos alegando que ahora no tendrá el apoyo de Venezuela, uno de sus aliados políticos y socios comerciales más cercanos.

El médico José Luis Piñeiro, de 60 años y quien trabajó cuatro años en el estado venezolano de Táchira, esperó solemne el paso de la caravana vestido con su delantal blanco.

"Esos 32 lucharon heroicamente y el mejor homenaje que podemos hacerles es estar aquí... y seguir combatiendo contra los horrores que está haciendo el presidente Donald Trump".

Al ser preguntado sobre si teme un ataque de Estados Unidos en suelo cubano, afirmó que no creía que Trump "esté tan loco de venir y entrar a un país como éste" pero advirtió que, si lo hace, se toparía con "un pueblo entero".

Dónde serán instalados los restos

Los uniformados fallecidos pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de Cuba, y según la información oficial formaban parte de un convenio de seguridad bilateral.

Los restos fueron instalados en el edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias —colindante con la icónica Plaza de la Revolución— y también homenajeados por la población que acudió en un largo desfile a pesar de la lluvia pasando de uno en uno ante las urnas.

El viernes se realizará una marcha de protesta que las autoridades esperan sea masiva frente a la Tribuna Antiimperialista, un foro al aire libre ubicado junto a la embajada de Estados Unidos.

Ese día se los sepultará en una ceremonia cerrada.

La noche del miércoles la televisión estatal mostró las imágenes del arribo de un grupo de heridos acompañados por el canciller cubano Bruno Rodríguez, procedentes de Venezuela. El locutor oficial indicó que se trataba de "combatientes" y no especificó la cantidad, pero las imágenes dejaron ver a más de una docena, algunos en sillas de ruedas.

Se espera que homenajes como los del jueves se realicen en las demás provincias del país.

Ayuda humanitaria

Mientras los funerales se desarrollaban Jeremy P. Lewin, subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, dijo a periodistas que Estados Unidos colabora con la Iglesia católica cubana para distribuir ayuda entre los damnificados por el huracán Melissa de octubre de 2025.

La víspera el propio gobierno estadounidense había informado sobre el arribo de la cooperación.

"No hay nada político en las latas de atún, el arroz, las judías y la pasta", afirmó y advirtió que el gobierno cubano no debería intervenir ni desviar los suministros. "Estaremos atentos y les haremos rendir cuentas".

Lewin aseguró que no veía ninguna contradicción entre cortar el suministro de petróleo venezolano a Cuba y ofrecer ayuda, afirmando que "el régimen cubano estaba obteniendo beneficios ilegítimos de los narcoterroristas".

En tanto, el gobierno cubano enfatizó que la ayuda llega más de dos meses después del paso del ciclón y que su par de Estados Unidos "está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario".

"Cuba no se opone a la asistencia procedente de gobiernos u organizaciones siempre que beneficie al pueblo y no se utilicen las necesidades de los damnificados para lucrar políticamente bajo el disfraz de gesto humanitario", dijo un comunicado oficial.

Otros importantes funerales

Al menos otros tres funerales de primer nivel vinculados con muertes violentas se realizaron en la isla en las últimas décadas. En octubre de 1976 el entonces presidente Fidel Castro encabezó una manifestación multitudinaria de despedida a 73 fallecidos —en su mayoría deportistas que regresaban tras realizar competencias— en un atentado a un vuelo civil de Cubana de Aviación organizado por líderes contrarios a la revolución residentes en Estados Unidos.

En diciembre de 1989 se realizó la "Operación Tributo" que despidió los restos de más de 2.000 combatientes cubanos muertos en Angola cuando Cuba participó de la guerra en la que se venció al ejército sudafricano y dio fin al sistema de apartheid. En octubre de 1997 se realizaron homenajes luctuosos tras la llegada de los restos del comandante guerrillero Ernesto "Che" Guevara y seis de sus combatientes, fallecidos en 1967.