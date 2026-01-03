logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANTE NUEVOS RETOS

Fotogalería

ANTE NUEVOS RETOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela, dice Machado

Señaló que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional"

Por Agencias

Enero 03, 2026 09:53 a.m.
A
Llegó la hora de la libertad para Venezuela, dice Machado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que "llegó la hora de la libertad" para Venezuela.
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que Maduro hoy "enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".
Destacó que Estados Unidos "cumplió su promesa de hacer valer la ley", luego de que Maduro se negara, dijo, a "aceptar una salida negociada".

También dijo que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional".

LEA TAMBIÉN

Machado llama a "tomar el poder" en Venezuela

La líder opositora aseguró que inició la hora de la libertad

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llegó la hora de la libertad para Venezuela, dice Machado
Llegó la hora de la libertad para Venezuela, dice Machado

"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela, dice Machado

SLP

Agencias

Señaló que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional"

Machado llama a "tomar el poder" en Venezuela
Machado llama a "tomar el poder" en Venezuela

Machado llama a "tomar el poder" en Venezuela

SLP

Redacción

La líder opositora aseguró que inició la hora de la libertad

Italia, Argentina y Panamá apoyan acciones de EU en Venezuela
Italia, Argentina y Panamá apoyan acciones de EU en Venezuela

Italia, Argentina y Panamá apoyan acciones de EU en Venezuela

SLP

EFE

Giorgia Meloni ha considerado "legítimo" el ataque para defenderse del narcotráfico

Expresa la ONU profunda alarma por la escalada de tensión en Venezuela
Expresa la ONU profunda alarma por la escalada de tensión en Venezuela

Expresa la ONU "profunda alarma" por la "escalada de tensión en Venezuela"

SLP

EFE

Los acontecimientos recientes constituyen "un precedente peligroso" para el orden internacional