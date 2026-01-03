"Llegó la hora de la libertad" para Venezuela, dice Machado

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró que "llegó la hora de la libertad" para Venezuela.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que Maduro hoy "enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones".

Destacó que Estados Unidos "cumplió su promesa de hacer valer la ley", luego de que Maduro se negara, dijo, a "aceptar una salida negociada".

También dijo que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional".