Localizan sin vida a ocho esquiadores en Lago Tahoe

Ciudad de Nevada, Cal.- Rescatistas encontraron los cuerpos de ocho esquiadores de campo traviesa cerca del Lago Tahoe en California, y buscaban a uno más después de que el grupo de esquiadores fuera arrollado por una avalancha, la más mortífera en Estados Unidos en casi medio siglo, informaron autoridades el miércoles.

Funcionarios indicaron que los esquiadores tuvieron poco tiempo para reaccionar.

"Alguien vio la avalancha, gritó ¡avalancha!, y los alcanzaron con bastante rapidez", indicó el capitán Russell "Rusty" Greene, de la policía del condado de Nevada.

Seis personas del tour con guías fueron rescatadas seis horas después de que ocurrió la avalancha el martes por la mañana, durante un recorrido de tres días por el interior de las montañas de la Sierra Nevada, en el norte de California, mientras una gigantesca tormenta invernal azotaba la costa oeste del país.

La jefa policial del condado de Nevada, Shannan Moon, indicó que los investigadores examinarían la decisión de seguir adelante con el viaje pese al pronóstico de que habría un clima implacable.

Las autoridades les han dicho a las familias que la misión ya no está enfocada en rescatar personas, sino en recuperar cuerpos, explicó Moon en una conferencia de prensa.

Las víctimas, incluidas tres guías, fueron encontradas bastante cerca unas de otras, señaló Greene. Los muertos y el desaparecido incluyen a siete mujeres y dos hombres, cuyas edades oscilan entre 30 y 55 años. Los equipos aún no han podido retirar a las víctimas de la montaña debido a las condiciones extremas, indicó la jefa de policía.

Han caído entre 90 centímetros y 1,8 metros (3 y 6 pies) de nieve desde el domingo, cuando el grupo inició su recorrido. La zona también fue azotada por temperaturas bajo cero e intensos vientos.