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Los argentinos marchan contra plan de Milei

Manifestantes reclaman al gobierno por falta de empleo hasta deudas impagables

Por EFE

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Los argentinos marchan contra plan de Milei
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      Buenos Aires, Arg.- Miles de personas acudieron este sábado a ´la marcha de la bronca´, convocada principalmente por partidos de izquierda y desplegada en el centro de Buenos Aires, donde los manifestantes protestaron contra el programa económico del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei.

      Los presentes expresaron distintos motivos de ´bronca´ (enfado), desde la falta de empleo debido al cierre masivo de empresas (más de 30.000) hasta las deudas impagables que han contraído una buena porción de los argentinos.

      Una desocupada de 57 años, María Bellozo, dijo a EFE que acudió a la marcha porque está "harta" del Gobierno: "Del autoritarismo, de la represión, de no poder llegar a fin de mes".

      "Se nos está matando de hambre. Es triste, me dan ganas de llorar, porque no merecemos esto", agregó Bellozo.

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      Los miles de manifestantes se concentraron alrededor de las 15:00 hora local (18:00 horas GMT) en el Congreso para marchar hacia la Casa Rosada, sede del Ejecutivo nacional.

      Primero se ubicaron los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y socioambientales y la Coordinadora de Jubilados, que agrupa a los pensionados que cada miércoles se manifiestan frente al Congreso en reclamo de mejores condiciones.

      Detrás de todos ellos, marcharon los sindicatos de trabajadores y las agrupaciones políticas de izquierda que convocaron a la multitudinaria marcha.

      Uno de los asistentes, Jorge Rosas, de 56 años, denunció en entrevista con EFE la "falta de trabajo, falta de vivienda, los despidos que hay, los desalojos que hay".

      Otro de los manifestantes, Rodolfo Giloso, de 59 años, señaló a EFE que la política económica del Gobierno está diseñada "para un puñadito de personas y no para la gran mayoría del país".

      Bregman, principal oradora de la jornada, denunció la desfinanciación de las universidades, la salud pública y la cultura.

      Pidió, además, a las centrales obreras que convocaran a una huelga general "para derrotar a Milei y a todo su plan".

      La marcha, que tuvo su manifestación más multitudinaria en Buenos Aires, se replicó en otras 60 ciudades de Argentina, como Córdoba, Rosario y Tucumán. 

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