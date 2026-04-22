Lufthansa recorta 20 mil vuelos por crisis de combustible

LAS VEGAS (AP) — La empresa alemana propietaria de Lufthansa Airlines y de otras aerolíneas europeas informó el martes que recortará 20.000 vuelos de corta distancia hasta octubre, mientras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsa al alza los precios del petróleo y profundiza la preocupación de que algunos países puedan quedarse con poco combustible para aviones.

Lufthansa reduce vuelos para ahorrar combustible

El Grupo Lufthansa indicó que la cancelación de rutas menos rentables, centrada en gran medida en sus aeropuertos base en las ciudades alemanas de Fráncfort y Múnich, ahorraría el equivalente a aproximadamente 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones.

La compañía cerró la semana pasada una de sus filiales regionales, CityLine, para recortar costos. Señaló que una "consolidación planificada" dentro de su red europea también involucraría a Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS e ITA Airways, así como a los centros de operaciones en Bruselas, Roma, Viena y Zúrich.

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Impacto del conflicto en el precio y suministro de combustible

El precio del combustible para aviones se ha duplicado con creces en algunos mercados desde finales de febrero, cuando comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las aerolíneas son particularmente vulnerables a los movimientos en el precio del combustible porque éste suele representar uno de sus mayores gastos operativos.

Para los viajeros, eso ya se está traduciendo en menos opciones de vuelos en algunas rutas, y en mayores cargos y tarifas de cara a la temporada alta de verano, ya que muchas aerolíneas están aumentando las tarifas por equipaje o añadiendo recargos por combustible.

Los combates en torno al estrecho de Ormuz, una vía marítima frente a la costa de Irán por donde suele pasar una quinta parte del petróleo mundial, han alterado los precios y el suministro de combustible en todo el mundo.

El jefe de la Agencia Internacional de la Energía estimó el 16 de abril que a Europa le quedaban unas 6 semanas de combustible para aviones y manifestó que, sin más suministro, las aerolíneas empezarían a recortar rutas.

Lufthansa afirmó que aseguró suficiente combustible para aviones "para las próximas semanas" y que estaba "impulsando una serie de medidas" para mantener estable su suministro de combustible durante el verano, "incluida la adquisición física de combustible para aviones".

No es la única aerolínea que está reduciendo operaciones.

Todas excepto una de las 20 aerolíneas más grandes del mundo han cancelado vuelos programados de mayo que abarcan todas las principales regiones, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Además de Lufthansa, las aerolíneas incluyen a Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Air Canada, Emirates, Qatar Airways, Air China, British Airways y Air France-KLM, indicó Cirium.

El precio mundial del combustible para aviones aumentó de unos 99 dólares por barril a finales de febrero a 209 dólares por barril a comienzos de abril.