logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Luis Urías pega jonrón y Azulejos vencen a Nats

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Luis Urías pega jonrón y Azulejos vencen a Nats
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON.- El mexicano Luis Urías conectó un jonrón, Myles Straw pegó un doble y un sencillo impulsor de carrera, y los Azulejos de Toronto celebraron el regreso de Max Scherzer a Washington con una victoria de 3-2 sobre los Nacionales la noche del lunes.

      Scherzer salió de la lista de lesionados para abrir en el día que cumplió 42 años. En su primera aparición desde el 10 de junio, permitió una carrera con cuatro hits en dos innings y dos tercios, al realizar 75 lanzamientos.

      La noche del tres veces ganador del premio Cy Young terminó después de que ponchó a Daylen Lile para cerrar un turno de 12 lanzamientos y miró hacia el dugout de Toronto.

      Scherzer, quien pasó alrededor de seis temporadas y media con los Nacionales y los ayudó a ganar la Serie Mundial de 2019, se retiró entre una ovación de pie y saludó con la mano al acercarse al dugout de los Azulejos tras su apertura número 100 de su carrera en el Nationals Park.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Mason Fluharty (5-1) se llevó la victoria, ya que seis relevistas de Toronto se combinaron para permitir una carrera en 6 1/3 entradas. Louis Varland lanzó la novena para su salvamento número 22, al permitir un sencillo con dos outs y otorgar una base por bolas antes de ponchar a Luis García Jr.

      Los Azulejos habían perdido siete de 10 desde la pausa del Juego de Estrellas.

      El venezolano Andrés Chaparro conectó un jonrón por los Nacionales, y García aportó un doble impulsor de carrera.

      Un jonrón solitario de Urías y dobles consecutivos de Straw y Ernie Clement le dieron a Toronto una ventaja de 2-1 en la tercera entrada. Straw añadió un sencillo impulsor de carrera en la cuarta.

      El jonrón de Chaparro en la quinta acercó a Washington a 3-2.

      El abridor dominicano Eddy Yean (0-1) permitió dos carreras y tres hits en 2 1/3 entradas por los Nacionales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Gobierno Trump anuncia proyecto para reemplazar cables submarinos en Caribe
        Gobierno Trump anuncia proyecto para reemplazar cables submarinos en Caribe

        Gobierno Trump anuncia proyecto para reemplazar cables submarinos en Caribe

        SLP

        AP

        Programas buscan contrarrestar inversiones y control chino en infraestructura y telecomunicaciones regionales.

        Abelardo de la Espriella cierra embajadas y rompe con Cuba y Nicaragua
        Abelardo de la Espriella cierra embajadas y rompe con Cuba y Nicaragua

        Abelardo de la Espriella cierra embajadas y rompe con Cuba y Nicaragua

        SLP

        AP

        El presidente electo cerrará 14 embajadas y 15 consulados para reducir el gasto público y cambiar la orientación internacional.

        Tornado azota condado Winnebago en Wisconsin: daños y cortes eléctricos
        Tornado azota condado Winnebago en Wisconsin: daños y cortes eléctricos

        Tornado azota condado Winnebago en Wisconsin: daños y cortes eléctricos

        SLP

        AP

        El gobernador Tony Evers aseguró que el estado está listo para asistir a las comunidades afectadas.

        Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon
        Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon

        Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon

        SLP

        AP

        El fuego avanza en condiciones secas y calurosas, con riesgo de cierres intermitentes en rutas.