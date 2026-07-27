PROFECO se burla de PlayStation con meme y usuarios exigen acción

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (EL UNIVERSAL).- Una sátira difundida por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) desencadena una ola de peticiones por parte de la comunidad de videojuegos en el país.

Meme de PROFECO genera debate y solicitudes de consumidores

El organismo público difunde en redes sociales un contenido humorístico basado en una escena de la película Shrek, donde la institución aparece sometiendo simbólicamente a la marca PlayStation ante el aplauso de la afición mexicana.

La publicación genera una conversación viral que los consumidores aprovechan para solicitar formalmente la intervención de las autoridades frente a las políticas comerciales de Sony en el mercado nacional.

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Quejas por precios y regulación en PlayStation Store

Las críticas hacia la firma tecnológica cobran fuerza tras la iniciativa de usuarios en plataformas digitales como Reddit, quienes señalan irregularidades en la tienda virtual PlayStation Store. La principal inconformidad radica en que los costos de los títulos digitales se despliegan en dólares estadounidenses (USD) y no en pesos mexicanos (MXN), dejando los montos finales sujetos a la fluctuación del tipo de cambio bancario.

Para sustentar los reclamos de los usuarios respecto al cobro de productos digitales y la preservación del mercado físico, la normativa del Gobierno de México establece los derechos de los compradores a través de los marcos regulatorios vigentes:

- Transparencia en la exhibición de precios: De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los proveedores tienen la obligación de informar de modo visible el monto total a pagar, incluyendo impuestos, comisiones y cualquier cargo adicional.

- Desglose del Impuesto al Valor Agregado: Según las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) relativas a plataformas digitales, los precios deben mostrar el IVA incluido desde el inicio del proceso de compra y no al finalizar la transacción.

- Comparativa de mercado regional: Las quejas de la comunidad destacan que competencias directas como Xbox y Nintendo operan bajo la regulación mexicana al cobrar directamente en MXN y con impuestos desglosados desde la portada comercial.

- Defensa del formato físico: Los consumidores solicitan el respaldo institucional para garantizar la preservación de los discos de juego tradicionales, ante la marcada tendencia de la industria hacia la distribución exclusivamente digital.

El expediente de quejas presentado ante las autoridades mexicanas busca obligar a la compañía internacional a adaptar sus políticas comerciales digitales a las leyes locales.