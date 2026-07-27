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Árbol derribado rompe tubería en la Garita de Jalisco

Las raíces habían invadido la red de agua potable; Interapas sustituyó el tramo dañado en la calle Relámpago

Por Pulso Online

Julio 27, 2026 08:54 p.m.
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Árbol derribado rompe tubería en la Garita de Jalisco
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      Un árbol cayó durante el fin de semana en la calle Relámpago, en la colonia Garita de Jalisco, y provocó la ruptura de una tubería de agua potable.

      De acuerdo con Interapas, las raíces habían invadido la red hidráulica, por lo que, al desplomarse el árbol, jalaron la tubería y ocasionaron la fuga.

      Personal operativo sustituyó el tramo afectado y reportó el restablecimiento del suministro para los habitantes de la zona.

      El organismo indicó que mantuvo cuadrillas de guardia durante el fin de semana para atender reportes relacionados con la infraestructura hidráulica.

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      Las fugas pueden reportarse a Acuatel, en el número 444 123 64 00; a la línea Fuga Cero, 444 301 88 74, o mediante las redes sociales de Interapas.

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