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Javier Hernández firma con Atlético Dallas: primer fichaje del club

El exdelantero mexicano buscará impulsar el fútbol en Dallas y apoyar a jóvenes talentos.

Por AP

Julio 27, 2026 08:45 p.m.
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Javier Hernández firma con Atlético Dallas: primer fichaje del club
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      Javier "Chicharito" Hernández, el máximo goleador histórico de la selección mexicana, firmó con Atlético Dallas en el USL Championship.

      Hernández es el primer jugador contratado por el club de expansión, que comenzará a competir el próximo año en la segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos, por debajo de la Major League Soccer. Hernández, de 38 años, firmó un contrato de dos años con opción a un tercero, anunció Dallas el lunes.

      Javier Hernández y su compromiso con el fútbol en Dallas

      "Creo que Dallas merece un club que refleje su pasión por el fútbol, su diversidad y su futuro. Quiero ayudar a crear una cultura ganadora, inspirar a los jóvenes jugadores del norte de Texas y dar a nuestros aficionados un equipo en el que puedan creer desde el principio. No vine aquí simplemente para terminar mi carrera. Vine aquí para ayudar a construir el futuro del fútbol en Dallas", manifestó Hernández en un comunicado.

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      Trayectoria y aportes de Javier Hernández

      Delantero, Hernández jugó con México en tres Copas del Mundo. Marcó un récord del equipo de 52 goles en 109 partidos, pero no juega con la selección desde 2019.

      Su carrera a nivel de clubes incluye etapas en la Liga Premier y la Bundesliga alemana. Jugó con el Manchester United de 2010 a 2014, con 37 goles en 103 apariciones. Más recientemente jugó en la MLS con el LA Galaxy de 2020 a 2023, anotando 38 goles en 74 partidos, antes de disputar la temporada 2024-25 con Guadalajara en la Liga MX.

      Hernández formó parte del equipo de transmisión de FOX para la reciente Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, como analista.

      "Javier nos aporta calidad de clase mundial en el campo, pero, igual de importante, trae profesionalismo, responsabilidad y un compromiso inquebrantable con ganar. Esas cualidades se vuelven contagiosas dentro de un vestuario, y son exactamente lo que queremos que este club represente desde el primer día. Su disposición para orientar, combinada con las cualidades que aportará en el campo, hace que este sea el fichaje inaugural perfecto para nuestro club", señaló el director deportivo, Brian Corcoran.

      El exmediocampista de LaLiga y la Ligue 1 Peter Luccin fue nombrado el primer entrenador del equipo en febrero.

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