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Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon

El fuego avanza en condiciones secas y calurosas, con riesgo de cierres intermitentes en rutas.

Por AP

Julio 27, 2026 08:49 p.m.
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Incendio forestal cierra tramo de I-84 y evacúa Huntington en Oregon
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      PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Un tramo de una importante autopista interestatal en Oregon tuvo que ser cerrado a la circulación el lunes debido a un incendio forestal que obligó a evacuar una pequeña localidad.

      Incendio forestal cierra tramo clave de la I-84 en Oregon

      El incendio obligó al cierre de un tramo de 110 kilómetros (70 millas) entre Baker City y Ontario, cerca de los límites con Idaho, antes de ser reabierto más tarde, informó el Departamento de Transporte de Oregon. La I-84 es una vía clave que se extiende desde Portland, atraviesa el desfiladero del río Columbia hacia el este de Oregon antes de cruzar el río Snake, pasando por Boise.

      El departamento de transporte indicó que el incendio forestal sigue activo en la zona y que aún existe la posibilidad de cierres intermitentes.

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      Incendios forestales difíciles de combatir han ardido en el oeste de Estados Unidos este verano luego de varios meses de clima árido, la falta de nieve sin precedentes en algunas zonas, olas de calor y vientos erráticos. Autoridades federales anunciaron el sábado que un cuarto bombero murió por sus heridas, después de que él y varios de sus compañeros se vieron superados el mes pasado por un incendio forestal cerca de los límites entre Colorado y Utah.

      Evacuación y control del fuego en Huntington

      El incendio entre Oregon e Idaho, a unos 19 kilómetros (12 millas) al noreste del pequeño pueblo de Huntington, el cual se encontraba bajo una orden de evacuación de Nivel 3, que significa que sus aproximadamente 500 residentes debían abandonar el área de inmediato.

      Impulsado por condiciones calurosas, secas y con brisa, el incendio ha consumido casi 186 kilómetros cuadrados (casi 72 millas cuadradas) y, hasta el lunes, estaba contenido en un 0%.

      El alcalde de Huntington, Chuck Guerri, dijo que el incendio se reavivó la mañana del lunes cerca del lado este del pueblo, y calculó que llegó a estar a 76 metros (250 pies) de la vivienda más cercana hasta que los bomberos lograron controlar esa parte del siniestro. El humo era tan denso que se podía saborear, comentó.

      "Enviamos la alarma y fuimos por el extremo este del pueblo tocando puertas para tratar de sacar a la gente de aquí, porque venía bastante rápido", indicó Guerri. "Pero tuvimos a algunas buenas cuadrillas y lo frenaron bastante rápido".

      Las autoridades siguen vigilando de cerca el incendio en otras partes del pueblo, el cual está rodeado de pastizales, agregó. "Queremos asegurarnos de que puedan mantenerlo contenido y no se convierta en otra cosa".

      Ante la posibilidad de que algunas aeronaves no puedan despegar debido a la poca visibilidad a causa del humo, los bomberos estaban abriendo zanjas con bulldozers alrededor de Huntington, cerca de una vía de trenes que también atraviesa la zona, para proteger infraestructura crítica, informaron las autoridades.

      En otras zonas del este del estado, el sitio web del departamento de transporte estatal mostraba que un tramo rural de la ruta federal 20 también estaba cerrado el lunes debido a un incendio forestal a lo largo de casi 110 kilómetros (70 millas), entre las localidades de Burns y Vale.

      En el centro de Oregon, el incendio Akawa Butte fue considerado una prioridad máxima para los bomberos en días recientes debido a su proximidad —a unos 8 kilómetros (5 millas)— de Sisters, una pequeña localidad de unos 3.000 habitantes. Aunque las autoridades dijeron el domingo que el fuego había disminuido en buena medida, una parte del pueblo sigue bajo un aviso de evacuación, y se indicó a los residentes que estén preparados para abandonar la zona si es necesario.

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