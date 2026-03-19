Lukashenko libera 250 presos políticos en Bielorrusia: gesto humanitario

TALLINN, Estonia (AP) — El presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko ordenó el jueves la liberación de 250 presos políticos como parte de un acuerdo con Estados Unidos para levantar algunas sanciones, el paso más reciente en el esfuerzo del autoritario líder por mejorar los lazos con Occidente.

Acciones de la autoridad

Lukashenko indultó a los presos después de reunirse con el enviado estadounidense John Coale en Minsk, la capital bielorrusa. Coale celebró la liberación como un "hito humanitario significativo" y como prueba del "compromiso" de Trump con una "diplomacia directa y sin concesiones". Fue la mayor liberación de presos políticos realizada de una sola vez en el país.

Coale dijo a los periodistas que Estados Unidos levantará las sanciones a dos bancos estatales bielorrusos y al Ministerio de Finanzas del país, y que los principales productores bielorrusos de potasa han sido retirados de una lista de sanciones.

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La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, celebró la liberación de los presos como "un momento de gran alivio y esperanza".

"Después de años de aislamiento, hay gente que ahora está libre y por fin puede abrazar a sus seres queridos", dijo Tsikhanouskaya a The Associated Press. "No hay nada más poderoso que ver a alguien que soportó un encarcelamiento injusto reunirse con su familia".

Agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y a sus funcionarios por sus "incansables esfuerzos para asegurar la liberación de presos políticos", y añadió que "estos esfuerzos humanitarios están salvando vidas".

La última vez que funcionarios de Estados Unidos se reunieron con Lukashenko, en diciembre, Washington anunció la flexibilización de algunas sanciones al sector de la potasa de Bielorrusia, y 123 presos fueron liberados y enviados a Ucrania y Lituania.

Detalles confirmados

Aliada estrecha de Rusia, Minsk ha enfrentado aislamiento durante años. Lukashenko ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con puño de hierro durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales —tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú use su territorio en la invasión de Ucrania.

El gobierno de Lukashenko fue cuestionado tras las elecciones presidenciales de 2020, cuando decenas de miles salieron a las calles para protestar por una votación que consideraban amañada. Fueron las mayores manifestaciones desde que Bielorrusia se independizó tras el colapso de la Unión Soviética en 1991.

En la represión posterior, decenas de miles fueron detenidos, y muchos fueron golpeados por la policía. Figuras destacadas de la oposición huyeron del país o fueron encarceladas.

Cinco años después de las manifestaciones, Lukashenko ganó el año pasado un séptimo mandato en unas elecciones que la oposición calificó de farsa.

Más recientemente, Bielorrusia ha liberado a algunos presos políticos para intentar ganarse el favor de Occidente. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, Lukashenko ha liberado a decenas de presos, entre ellos el laureado con el Premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski y figuras disidentes clave como Siarhei Tsikhanouski, Viktar Babaryka y Maria Kolesnikova.

Trump habló por teléfono con Lukashenko en agosto de 2025 tras una de esas liberaciones e incluso sugirió una reunión cara a cara, lo que sería una gran victoria para el líder bielorruso, a quien han apodado "el último dictador de Europa".

Dzianis Kuchynski, asesor de Tsikhanouskaya, informó que 15 de los 250 presos llegaron a Lituania tras su liberación.

Entre ellos estaban Valiantsin Stefanovich y Marfa Rabkova, del destacado grupo bielorruso de derechos humanos Viasna. Stefanovich cumplía una condena de nueve años por cargos de contrabando de dinero para financiar actividades que violaban el orden público tras su arresto en 2023. Rabkova fue condenada a 14 años y nueve meses tras su arresto en 2020 y su condena por cargos de organizar disturbios e incitar al odio, acusaciones ampliamente consideradas como un castigo por documentar abusos.

Nasta Loika, de 37 años, activista del grupo internacional Human Constanta, también fue liberada. Fue condenada a siete años de prisión tras su arresto en 2022 por cargos de organizar disturbios masivos e incitar al odio, cargos ampliamente considerados como represalia por su activismo.

También fue liberada Katsiaryna Bakhvalava, de 32 años, que también usa el apellido Andreyeva, periodista del canal de televisión Belsat TV financiado por Polonia, que fue arrestada en 2020 mientras cubría protestas en Minsk. Fue condenada a más de ocho años de prisión por violar el orden público y traición.

Eduard Palchys, un bloguero opositor de 35 años, también estuvo entre los indultados por Lukashenko. Fue condenado por causar daño a la seguridad nacional de Bielorrusia y por organizar disturbios masivos por su papel en la coordinación de las manifestaciones en 2020, y sentenciado a 13 años de prisión.

Al igual que los presos liberados anteriormente, todos fueron enviados a Lituania sin pasaportes ni otros documentos de identidad. Kuchynski lo denunció como una "burla" de las autoridades bielorrusas que buscan hacer más difícil la vida de los presos liberados en el extranjero.

Justo antes del último anuncio de liberaciones, el destacado grupo bielorruso de derechos humanos Viasna había estimado que había más de 1.100 presos políticos en el país.

Tsikhanouskaya subrayó que "muchas personas siguen tras las rejas" y que "nuestro objetivo sigue sin cambios: liberarlos a todos y poner un fin definitivo a la represión, para que cada bielorruso pueda vivir libremente en su propio país".