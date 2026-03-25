Lukashenko llega a Pyongyang para reunión con Kim Jong Un

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó el miércoles a la capital de Corea del Norte para una visita oficial durante la cual tiene prevista una reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Lukashenko recibido en Pyongyang y encuentro con Kim Jong Un

Lukashenko fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por el viceprimer ministro norcoreano Kim Tok Hun y horas más tarde se encontró con el propio Kim Jong Un durante una ceremonia en la Plaza Kim Il Sung, que lleva el nombre de su abuelo y fundador del Estado, según el servicio de prensa del presidente bielorruso.

Kim y Lukashenko depositaron flores al pie de un monumento en honor a los soldados soviéticos que murieron durante la Guerra de Corea de 1950-53, indicó la prensa estatal norcoreana. El conflicto enfrentó principalmente a las fuerzas norcoreanas y chinas contra Corea del Sur y las tropas de Naciones Unidas encabezadas por Estados Unidos, aunque Moscú también proporcionó municiones, aviones de guerra y pilotos en apoyo a Corea del Norte.

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Visita a mausoleo y contexto de alianzas internacionales

Lukashenko también visitó un mausoleo en el que se exhiben los cuerpos embalsamados del abuelo y el padre de Kim, los dos primeros gobernantes del país, según la Agencia Central de Noticias de Corea.

Lukashenko, que ha gobernado con mano de hierro a Bielorrusia durante más de tres décadas, es un estrecho aliado del Kremlin y permitió que Rusia utilizara territorio bielorruso como plataforma para la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y más tarde autorizó el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia.

Kim también se ha acercado a Rusia en los últimos años, enviando a miles de soldados y grandes cantidades de armamento para respaldar la guerra del presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania, al tiempo que impulsa una política exterior más asertiva que busca ampliar sus vínculos con países que se oponen a Washington.

Durante un discurso ante el parlamento norcoreano —un órgano que suele avalar sin objeciones las decisiones del líder—, Kim acusó el lunes a Estados Unidos de "terror del Estado y actos agresivos" en todo el mundo, en una aparente referencia a la guerra en Oriente Medio, y pidió que Pyongyang desempeñe un papel más firme en un frente unido contra Washington en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense.

Según la agencia noticiosa estatal bielorrusa Belta, la relación bilateral entre Corea del Norte y Bielorrusia figura en la agenda de las conversaciones entre los dos líderes. Lukashenko se reunió por última vez con Kim en septiembre de 2025 en Beijing y fue invitado a visitar Corea del Norte, apuntó la agencia. En 2024, el ministro bielorruso de Exteriores, Maxim Ryzhenkov, visitó Corea del Norte.

Ryzhenkov subrayó que ambos países firmarán un tratado de amistad y cooperación durante la visita de Lukashenko.