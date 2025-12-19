Lula promete vetar el proyecto de ley

Sao Paulo, Brasil.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que vetará un proyecto de ley que podría reducir significativamente la sentencia de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, arrestado en noviembre por intento de golpe de Estado.

"Con todo el respeto al Congreso Nacional, cuando llegue a mi escritorio, lo vetaré", dijo Lula a los periodistas en Brasilia, señalando que quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña "tendrán que pagar por sus actos".

El proyecto de ley reduce las sentencias finales de los acusados condenados por múltiples cargos derivados del intento de golpe de Estado, incluido Bolsonaro.

La ley propuesta aceleraría la progresión de la sentencia de regímenes de prisión más severos a más indulgentes para los sujetos condenados.

No hay consenso sobre cuánto tiempo cumpliría realmente Bolsonaro si el proyecto de ley entra en vigor.

Según las reglas actuales, el expresidente podría pasar a un sistema penitenciario menos restrictivo después de siete años si cumple con los requisitos legales mientras está encarcelado.