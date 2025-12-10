M23 toma control de estratégica ciudad de Uvira en Congo

DAKAR, Senegal (AP) — El grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, indicó que tomó el control de la estratégica ciudad de Uvira en el este de la República Democrática del Congo el miércoles por la tarde, luego de una veloz ofensiva que comenzó este mes y a raíz de un intento de Estados Unidos de sofocar la violencia del conflicto.

El anuncio, realizado en la red social X por Lawrence Kanyuka —portavoz del M23—, alienta a los ciudadanos que huyeron a regresar a sus hogares. Uvira es una importante ciudad portuaria en el extremo norte del lago Tanganica y se encuentra directamente frente a Bujumbura, la ciudad más grande del vecino Burundi.

El M23 realiza su ofensiva más reciente a pesar de un acuerdo de paz mediado por el gobierno estadounidense, el cual fue firmado la semana pasada por los presidentes de Congo y Ruanda en Washington. El acuerdo no incluyó al grupo rebelde, que está negociando por separado con el gobierno congoleño y acordó previamente este año un alto el fuego que ambas partes se acusan mutuamente de haber violado. Sin embargo, obliga a Ruanda a detener el apoyo a grupos armados y a trabajar para poner fin a las hostilidades.

La ofensiva más reciente

Residentes de Uvira informaron de una noche caótica en la que las fuerzas del ejército congoleño huyeron y se reportaron disparos en toda la ciudad.

Circulaban rumores de que el gobernador de Kivu del Sur —la provincia donde se encuentra Uvira— había huido durante la noche, algo que él negó.

El ministro de Comunicaciones del Congo, Patrick Muyaya, dijo en un discurso que más de cien personas habían muerto en la ofensiva más reciente, aunque no reconoció explícitamente que los rebeldes hayan tomado la ciudad.

La República Democrática del Congo, Estados Unidos y expertos de Naciones Unidas acusan a Ruanda de respaldar al M23, que tenía cientos de miembros en 2021. Ahora el grupo tiene unos 6.500 combatientes, según indica la ONU.

Aunque Ruanda niega esa afirmación, el año pasado reconoció que tiene efectivos y sistemas de misiles en el este del Congo, supuestamente para salvaguardar su seguridad. Expertos de la ONU estiman que hay hasta 4.000 soldados ruandeses en el Congo.

En un comunicado el miércoles, la embajada estadounidense en Kinshasa instó al M23 y a las fuerzas ruandesas a cesar todas las operaciones ofensivas y a que las Fuerzas de Defensa de Ruanda se retiren a ese país.

El miércoles por la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ruanda culpó a las fuerzas armadas congoleñas de las recientes violaciones del alto el fuego en un comunicado difundido en X.

"La RDC (siglas de la República Democrática del Congo) ha declarado abiertamente que no acataría ningún alto el fuego, y estaba combatiendo para recuperar territorios perdidos ante el AFC/M23, incluso mientras se desarrollaba el proceso de paz", decía el comunicado.

El conflicto se intensifica

Más de 100 grupos armados compiten por controlar el este del Congo, rico en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, y de ellos el M23 es el más destacado. El conflicto ha creado una de las crisis humanitarias más significativas del mundo, con más de siete millones de personas desplazadas, según funcionarios.

La semana pasada, algunos residentes dijeron que los combates se habían intensificado en Kivu del Sur, a pesar del acuerdo firmado en Washington con la presencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Socios locales de la ONU reportan que más de 200.000 personas han sido desplazadas en toda la provincia desde el 2 de diciembre, y más de 70 han muerto. Los civiles también han cruzado a Burundi, y ha habido reportes de proyectiles que caen sobre la ciudad de Rugombo —en el lado burundés de la frontera—, lo que genera preocupaciones de que el conflicto se extienda al territorio burundés.

Previamente este año, el M23 tomó Goma y Bukavu, dos ciudades clave en el este del Congo, en una agudización considerable del añejo conflicto.