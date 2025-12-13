Machado es recibida por reyes noruegos

Oslo, Noruega.- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida este viernes en audiencia por los reyes de Noruega, Harald V y Sonia, y el príncipe heredero, Haakon, en el Palacio Real de Oslo.

Tras su encuentro con los miembros de la familia real, Machado regresó acompañada por el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje, al Grand Hotel de Oslo, donde en la madrugada del jueves había hecho su primera aparición pública desde enero pasado.

La ceremonia de entrega del premio Nobel a Machado el pasado miércoles, a la que la galardonada no pudo llegar a tiempo, estuvo presidida por los reyes y los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, y la hija de éstos, la princesa Ingrid Alexandra, quien celebró su debut en este evento anual.

Ese mismo día, los monarcas recibieron en audiencia en el Palacio Real de Oslo a Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana, quien recogió el premio y leyó el discurso de aceptación del galardón en nombre de su madre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la audiencia a Sosa también estuvieron presentes los príncipes herederos y la princesa Ingrid Alexandra.

Su hija teme por ella

Ana Corina Sosa, la hija de María Corina, dijo que es consciente de que al regresar a Venezuela su madre correrá peligro pero a la vez sabe que su misión está en su país y que no descansará hasta verlo otra vez libre.

"Tienen que entender que su regreso en estas condiciones es un riesgo y que mi mamá va a correr peligro, dijo Sosa en entrevista concedida a EFE en Oslo, donde se reencontró con su madre tras dos años de separación forzada.

"Pero sé que la misión que ella lleva es más grande que nosotros en este momento y que ella lo hace por nuestro futuro y para que podamos volver a estar en Venezuela y finalmente en paz y libertad y unidos como familia. Nos da fuerza saber que ella está haciendo algo noble y que lo está haciendo por nosotros", afirmó.

Sosa dijo que lo que siente ahora, ante el hecho de saber que su madre va a volver a Venezuela y que van a tener que volver a separarse.

"Por un lado no quiero que se vaya, la quiero abrazar y esconderla y que se quede y poder vivir una vida normal como familia, disfrutar la vida normal, ir a los mercaditos de Navidad que están allí fuera. Una tiene como ese deseo y el impulso natural y humano de disfrutar la vida normal", indicó.