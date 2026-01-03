Machado llama a "tomar el poder" en Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado aseguró que "llegó la hora de la libertad" y llamó a los ciudadanos a mantenerse movilizados, organizados y vigilantes para concretar una transición democrática en Venezuela, de acuerdo con un comunicado difundido este 3 de enero.

En el texto, Machado afirma que Nicolás Maduro enfrenta desde ahora la justicia internacional por presuntos crímenes cometidos contra la población venezolana y ciudadanos de otras naciones.

Sostiene que, ante la negativa del gobierno a aceptar una salida negociada, Estados Unidos habría actuado para "hacer valer la ley", sin detallar el alcance de esas acciones.

La opositora plantea que el país debe poner orden, liberar a los presos políticos y reconstruir Venezuela, y exige que Edmundo González Urrutia sea reconocido de inmediato como legítimo presidente, además de asumir el mando constitucional de la Fuerza Armada Nacional.

Machado convoca a los venezolanos que se encuentran dentro del país a estar atentos a nuevas instrucciones, que —señala— serán comunicadas por canales oficiales, mientras que a la diáspora le pide movilización y presión internacional para respaldar el proceso político que propone.

"El momento es ahora", subraya el comunicado, en el que también llama a permanecer unidos, alertas y en contacto, al considerar que se trata de horas decisivas para el rumbo político del país.

Comunicado