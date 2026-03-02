Macron anuncia aumento del arsenal nuclear francés en L´Ile Longue

L´ILE LONGUE, Francia (AP) — El presidente francés Emmanuel Macron anunció el lunes que Francia aumentará su arsenal nuclear y, por primera vez, permitirá el despliegue temporal de sus aeronaves con capacidad nuclear en países aliados, en una nueva estrategia destinada a reforzar la independencia de Europa.

Macron anuncia aumento del arsenal nuclear y cooperación europea

En un discurso planeado mucho antes del más reciente estallido de guerra en Irán, Macron abordó cómo encajan las armas nucleares francesas en la seguridad de Europa, cuando los mandatarios europeos expresan preocupaciones por las tensiones recurrentes con el presidente estadounidense Donald Trump y la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

Francia ha sido la única potencia nuclear en la Unión Europea desde la salida del Reino Unido del bloque en 2020.

"Para ser libre, hay que ser temido", afirmó Macron en una base militar en L´Ile Longue, en el noroeste de Francia, que alberga los submarinos de misiles balísticos del país.

Macron indicó que la nueva postura "contemplará el despliegue temporal de elementos de nuestras fuerzas aéreas estratégicas en países aliados", pero aclaró que no habrá reparto de la toma de decisiones con ninguna otra nación respecto al uso de las armas nucleares.

Macron señaló que ya han comenzado conversaciones sobre este tipo de cooperación de disuasión con el Reino Unido, Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.

Francia también permitirá que los socios participen en ejercicios de disuasión y que fuerzas no nucleares de los aliados formen parte de las actividades nucleares de Francia, dijo Macron, quien es el comandante en jefe de las fuerzas armadas según la Constitución francesa.

Reacciones y críticas a la nueva estrategia nuclear de Francia

Los socios europeos recibieron con satisfacción la estrategia.

En una declaración conjunta, Macron y el canciller alemán Friedrich Merz dijeron que ambos países profundizarán la integración en disuasión a partir de este año, "incluida la participación convencional alemana en ejercicios nucleares franceses y visitas conjuntas a sitios estratégicos".

En una carta a legisladores neerlandeses, la ministra de Defensa Dilan Yesilgöz-Zegerius y el ministro de Relaciones Exteriores Tom Berendsen indicaron que Países Bajos estaba en conversaciones estratégicas con Francia sobre disuasión nuclear como "un complemento, y no un reemplazo, de las capacidades de defensa colectiva y disuasión nuclear de la OTAN".

El primer ministro polaco Donald Tusk escribió en X que "nos estamos armando juntos con nuestros amigos para que nuestros enemigos nunca se atrevan a atacarnos".

Macron también informó que Francia aumentará su número de ojivas nucleares desde el nivel actual de menos de 300, pero no dio una cifra del incremento. Será la primera vez que Francia aumente su arsenal nuclear desde al menos 1992.

"He decidido aumentar el número de ojivas de nuestro arsenal", declaró Macron. "Mi responsabilidad es garantizar que nuestra disuasión mantenga —y mantendrá en el futuro— su asegurado poder destructivo".

"Si tuviéramos que usar nuestro arsenal, ningún Estado, por poderoso que sea, podrá protegerse de él, y ningún Estado, por vasto que sea, se recuperará de ello", subrayó Macron.

Países europeos han expresado crecientes dudas sobre los compromisos de Estados Unidos de ayudar a defender a Europa bajo el llamado paraguas nuclear, una política concebida desde hace tiempo para garantizar que los aliados —en particular los miembros de la OTAN— estén protegidos por las fuerzas nucleares estadounidenses en caso de una amenaza.

Macron dijo que los cambios recientes en la estrategia de defensa de Estados Unidos, en medio del surgimiento de nuevas amenazas, han demostrado un reenfoque de las prioridades estadounidenses y han alentado a Europa a asumir una responsabilidad más directa por su propia seguridad. Añadió que los europeos deberían tomar su destino con más firmeza en sus manos.

Algunas naciones europeas ya han aceptado una oferta que Macron hizo el año pasado para debatir la disuasión nuclear de Francia e incluso asociar a socios europeos en ejercicios nucleares.

El mes pasado, Merz afirmó que había tenido "conversaciones iniciales" con Macron sobre el tema y planteó públicamente la posibilidad de que aviones de la Fuerza Aérea alemana pudieran utilizarse para transportar bombas nucleares francesas. Pero Macron descartó cualquier posibilidad de ese tipo en el discurso del lunes.

Francia y el Reino Unido también adoptaron en julio una declaración conjunta que permite que las fuerzas nucleares de ambas naciones, aunque independientes, puedan ser "coordinadas". El Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea pero es aliado de la OTAN, es el único otro país de Europa occidental con una disuasión nuclear.

Macron ha insistido de manera constante en que cualquier decisión de usar las armas nucleares de Francia seguirá estando únicamente en manos del presidente francés.

Macron añadió que la evolución de las defensas de los competidores de Francia, el surgimiento de potencias regionales, la posibilidad de coordinación entre adversarios y los riesgos vinculados a la proliferación lo llevaron a la conclusión de que era esencial que Francia reforzara su arsenal nuclear.

La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017, advirtió que el plan de Macron podría costar miles de millones de dólares, poner en peligro los compromisos internacionales de Francia y llevar a Rusia a interpretarlo como una gran provocación que podría arriesgar una escalada.

"Estas son armas indiscriminadas que están prohibidas bajo el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares", dijo la directora ejecutiva del grupo, Melissa Parke. "Este anuncio del presidente francés Macron es una amenaza directa a la paz y la seguridad de la región, y del mundo.

"Francia ya gastó 6.000 millones de dólares en sus armas nucleares en 2024 y no está claro cuánto añadirá este aumento inesperado a esa suma exorbitante. Esto no es progreso, es una carrera armamentista nuclear que nadie puede permitirse", dijo Parke.