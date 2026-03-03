Macron ordena traslado del portaaviones Charles de Gaulle al Mediterráneo

PARÍS (AP) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ordenó el martes que el portaaviones francés de propulsión nuclear, Charles de Gaulle, se traslade del mar Báltico al Mediterráneo para ayudar a proteger activos de países aliados durante la actual guerra en Oriente Medio.

Macron ordena traslado del portaaviones Charles de Gaulle

Macron indicó que el Charles de Gaulle estará escoltado por su escuadrón aéreo y por las fragatas que lo acompañan.

En un discurso pregrabado emitido en la televisión francesa, Macron añadió que en las últimas horas se han desplegado en Oriente Medio cazas Rafale, sistemas de defensa antiaérea y sistemas de radar aerotransportado.

"Mantendremos este esfuerzo tanto como sea necesario", afirmó Macron.

Apoyo francés a Chipre y despliegue de defensa antiaérea

Mencionó el ataque del lunes contra una base de la fuerza aérea británica en Chipre, y agregó que Chipre es un miembro de la Unión Europea con el que Francia ha firmado recientemente una asociación estratégica.

"Esto requiere nuestro apoyo. Por eso he decidido enviar también allí recursos adicionales de defensa antiaérea, junto con una fragata francesa, la Languedoc, que llegará frente a la costa de Chipre más tarde esta noche", expresó Macron.

Francia, el Reino Unido y Alemania han dicho que no participaron en los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero que estaban preparados para facilitar una acción defensiva necesaria y proporcionada para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones.

Macron señaló que Francia tiene acuerdos de defensa que vinculan al país con Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, además de firmes compromisos con Jordania e Irak.

Señalando que la guerra se había extendido al Líbano, Macron sostuvo que el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, cometió "el grave error de atacar a Israel" y de poner en peligro al pueblo libanés, pero advirtió que Israel no debería lanzar una operación terrestre.