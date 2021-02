Madre oculta tener Covid y mueren 5 integrantes de su familia

Cinco integrantes de una familia en Venezuela fallecieron por coronavirus, luego de que la mamá ocultara por unos días su contagio.

En Táchira, Verónica García dio positivo luego de presentar malestares desde la segunda semana de diciembre, mencionó el diario local La Nación.

Tras hacerse una prueba rápida, en un Centro de Diagnóstico Integral, guardó silencio, aunque sí se aisló en su hogar.

Para estar más segura se realizó un PCR y volvió a dar positivo; inició un tratamiento con un médico privado, pero no le comunicó a su esposo, José Antonio, de 33 años; ni a sus hijos, Nicol, de 17; Jhoneider Stiven y Jhoneiker Enmanuel, ambos de 4 años. Sólo les mencionó que era "una gripe muy fuerte".

El 27 de diciembre su esposo acudió a una celebración en el municipio Andrés Bello.

"Él se fue a la reunión. Las fiestas están prohibidas, pero se reunieron, quizá unas 20 o más personas. Tomó licor, habló con amigos, cuando recibió una llamada telefónica de su esposa, donde le dijo que se regresara a la casa, que no compartiera con nadie, porque ella tenía Covid y él podía estar infectado", narró su cuñada, Mariela García.

En respuesta, José Antonio decidió hacerle las pruebas a sus hijos y dieron negativo; sin embargo, Verónica empeoró y tuvo que ser hospitalizada.

Antes la situación, le realizaron otro test a los menores de edad y ahora sí dieron positivo, aunque asintomáticos.

El sábado 16 de enero, José Antonio Gómez fue hospitalizado ante la profundización de sus síntomas, mientras su esposa falleció dos días después por un cuadro severo de Covid-19.

En un par de días, José Antonio empeoró y murió el 19 de enero.

Semana mencionó que la hija de 17 años "fue hospitalizada porque había presentado síntomas como fiebre y dolor de cabeza.

"Lo mismo sucedió con los dos mellizos de 4 años de edad, quienes ingresaron a la clínica por neumonía. Sin embargo, primero falleció la adolescente y luego, el 27 de enero, perdieron la vida sus hermanos mellizos".

Según el diario local, la doctora Amelia Fressel, autoridad única de Salud del estado Táchira, declaró: "Puede ser una simple gripe, pero acuda al centro de salud más cercano, público o privado. Te quedas en casa y cuando la enfermedad se complica, ha avanzado mucho la enfermedad y eso está sucediendo y estamos observando que las personas, bajándose de la ambulancia, muchas fallecen porque ya tienen un compromiso pulmonar muy grande y evidentemente no se puede hacer nada...".