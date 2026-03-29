logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Maduro llama a la paz y unión

El presidente derrocado y su esposa aseguraron estar "firmes y serenos"

Por EFE

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Maduro llama a la paz y unión

Caracas, Ven.- El presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, llamaron a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado este sábado, dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron capturados en Caracas en enero pasado.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario venezolano derrocado.

En el texto, la controvertida aseguró estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Es la primera publicación firmada por Nicolàs Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su captura el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de EU en Caracas.

Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre encarcelado y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo".

El mensaje de este sábado se publica dos días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión venezolana, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bank of America pagará 72.5 millones de dólares a víctimas de Epstein
Bank of America pagará 72.5 millones de dólares a víctimas de Epstein

Bank of America pagará 72.5 millones de dólares a víctimas de Epstein

SLP

EFE

La demanda acusa a la institución de facilitar y beneficiarse de las operaciones de tráfico sexual

Audios confirman sobornos en efectivo para Milei: La Nación
Audios confirman sobornos en efectivo para Milei: La Nación

Audios confirman sobornos en efectivo para Milei: La Nación

SLP

SinEmbargo.mx

Investigación judicial sigue el vínculo entre Novelli, el mandatario y el colapso del criptoactivo $LIBRA

Otro mexicano fallece en manos del ICE; ya son 14 muertos
Otro mexicano fallece en manos del ICE; ya son 14 muertos

Otro mexicano fallece en manos del ICE; ya son 14 muertos

SLP

SinEmbargo.mx

El Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular para apoyar a la familia

Irán advierte de respuesta firme por los ataques a sus infraestructuras
Irán advierte de respuesta firme por los ataques a sus infraestructuras

Irán advierte de respuesta firme por los ataques a sus infraestructuras

SLP

EFE

Los bombardeos afectaron las siderúrgicas de Mobarakeh y Juzestán