Maestro canadiense revoluciona el patinaje de velocidad con pista temporal cubierta

RHO, Italia (AP) — No hay hielo más frío y duro que el del patinaje de velocidad. La precisión que se requiere ha significado que los patinadores de velocidad olímpicos nunca han competido por el oro en una pista cubierta temporal, hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

En la búsqueda del máximo deslizamiento y la mínima fricción, los oficiales olímpicos contrataron al maestro del hielo Mark Messer, un veterano de seis pistas olímpicas de patinaje de velocidad anteriores y el técnico de hielo a cargo del Óvalo Olímpico en Calgary, Canadá, una de las pistas más rápidas del mundo con más de 300 récords.

Messer ha estado aplicando esa experiencia capa por capa de hielo desde finales de octubre en el nuevo Estadio de Patinaje de Velocidad, construido dentro de los pabellones de ferias comerciales adyacentes en la ciudad de Rho, al norte de Milán.

"Es uno de los mayores desafíos que he tenido en la fabricación de hielo", dijo Messer durante una entrevista a menos de dos semanas de iniciado el proceso.

Para que el hielo de patinaje de velocidad sea perfecto, debe ser duro, frío y limpio. Y muy, muy liso.

"Las cuchillas son tan afiladas que si hay algo de suciedad, la cuchilla perderá el filo", dijo Messer, y el patinador perderá velocidad.

Ciencia del hielo

Los primeros Juegos Olímpicos de Messer fueron en Calgary en 1988, la primera vez que el patinaje de velocidad se realizó en interiores. "Eso nos dio algunas ventajas porque no teníamos que preocuparnos por el clima, el viento o la lluvia", dijo. Ahora está aumentando el desafío al convertirse en el primer maestro del hielo en construir una pista temporal para los Juegos Olímpicos.

Antes de que Messer llegara a Italia, los trabajadores pasaron semanas instalando aislamiento para nivelar el suelo y luego una red de tuberías y tubos de goma que transportan glicol, un anticongelante, que se lleva a menos siete o menos ocho grados Celsius (17,6 a 19,4 grados Fahrenheit) para hacer el hielo.

El agua se pasa por un sistema de purificación, pero no puede ser demasiado pura, o el hielo que se forma será demasiado frágil. La cantidad justa de impurezas "mantiene el hielo unido", dijo Messer.

Las primeras capas de agua se aplican lentamente, con una boquilla de pulverización; después de que el hielo alcanza unos pocos centímetros, se pinta de blanco, un trabajo de todo un día, y se añaden las rayas para hacer los carriles.

"La primera toma unos 45 minutos. Y luego, tan pronto como se congela, volvemos y lo hacemos de nuevo, y de nuevo y de nuevo. Así que lo hacemos cientos de veces", dijo Messer.

A medida que el hielo se vuelve más grueso y estable, los trabajadores aplican capas posteriores de agua con mangueras. Messer conecta su manguera a palos de hockey para facilitar la distribución.

Lo que debe evitarse absolutamente es la suciedad, el polvo o la escarcha, todo lo cual puede causar fricción para los patinadores, ralentizándolos. El objetivo es que cuando los patinadores empujen "puedan ir lo más lejos posible con el menor esfuerzo", dijo Messer.

La máquina de resuperficialización de hielo Zamboni juega un papel clave en mantener la pista limpia, cortando una capa y rociando agua para hacer una nueva superficie.

Un desafío es medir qué tan rápido se congela el agua de la máquina de resuperficialización en la pista temporal.

Otro es lograr que el hielo tenga el grosor adecuado para que la Zamboni, que pesa seis toneladas, no desplace el aislamiento, los tubos de goma o el propio hielo.

Ajustes finales

La pista tuvo su primera gran prueba el 29-30 de noviembre durante un evento de la Copa del Mundo Junior. En una pista permanente, los eventos de prueba generalmente se realizan un año antes de los Juegos Olímpicos, dejando más tiempo para ajustes.

El patinador de velocidad holandés Kayo Vos, quien ganó los 1.000 metros neo-senior masculinos, dijo que el hielo estaba un poco blando, pero Messer no parecía demasiado preocupado.

Ajustar la temperatura del aire y la humedad y la temperatura del hielo debe hacerse metódicamente, teniendo en cuenta que habrá 6.000 espectadores en el recinto para cada evento. La próxima prueba real será el 31 de enero, cuando los olímpicos tomen el hielo para su primera sesión de entrenamiento.