Magnate hongkonés es condenado a 20 años

Pekín/Hong Kong.- Un tribunal hongkonés condenó a 20 años de prisión al magnate de los medios Jimmy Lai tras declararlo culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y de publicar material sedicioso, en una jornada marcada por fuertes medidas de seguridad en la ciudad, reacciones internacionales y críticas de organizaciones de derechos humanos.

El Tribunal Superior impuso a Lai, de 78 años de edad, una pena total de dos décadas tras un proceso sin jurado ante tres jueces designados para causas de seguridad nacional.

El juicio del empresario comenzó en diciembre de 2023 y se prolongó 156 jornadas de vista. Otros ocho procesados, seis exdirectivos de Apple Daily y dos activistas, recibieron entre seis y diez años de cárcel.

La defensa alegó su deterioro físico y el aislamiento carcelario, mientras que la Fiscalía sostuvo que el propio Lai solicitó ese régimen y defendió la atención sanitaria en prisión. La fecha más temprana de excarcelación, sin reducciones, sería 2044.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La acusación presentó a Lai como "cerebro" de campañas internacionales para promover sanciones contra China y Hong Kong, articuladas desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily, clausurado en 2021 tras una redada y la congelación de activos.