Malestar en Brasil por aranceles de EU del 25%

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RÍO DE JANEIRO.- El gobierno brasileño describió como injustificados y motivados por cuestiones políticas los más recientes aranceles de Estados Unidos sobre ciertas importaciones brasileñas, y amenazó con imponer aranceles recíprocos contra productos estadounidenses.

Los Estados Unidos anunciaron el miércoles un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, argumentando prácticas comerciales desleales de parte de la décima economía más grande del mundo.

Los aranceles, propuestos por primera vez el mes pasado, entrarán en vigor el miércoles de la próxima semana. La orden exime algunos bienes que no se producen en Estados Unidos o que las autoridades temen que puedan interrumpir las cadenas de suministro, como el café, la carne de res, naranjas y jugo de naranja, así como componentes para aeronaves.

El gobierno de Brasil dijo que la decisión afecta a unos 3.000 artículos, pero que aún no decide si y cómo podría responder con una ley que su Congreso aprobó en 2025 en respuesta a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.

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El ministro de Industria de Brasil, Márcio Elias Rosa, dijo que la medida afecta a alrededor del 18% de las exportaciones del país, lo que sería un estimado de 7.400 millones de dólares.