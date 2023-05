Mamá de atacante en Atlanta culpa a Departamento de Veteranos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- La madre del atacante en un centro médico en Atlanta culpó del tiroteo a una confusión de medicamentos. Las autoridades han identificado al sospechoso como Deion Patterson, de 24 años, y están advirtiendo al público que no se le acerque porque está "armado y es peligroso".

La policía dijo que un tirador abrió fuego dentro de la sala de espera de un hospital, mientras las autoridades invadían el bullicioso vecindario del centro de la ciudad en busca del sospechoso.

Se cree que el sospechoso tiene antecedentes militares y supuestamente se agitó antes de abrir fuego dentro del Northside Hospital Medical Midtown de Atlanta el miércoles por la tarde, dijeron las fuentes a CNN.

Las autoridades dicen que estaba visitando el hospital con su madre, quien está cooperando con la policía en la búsqueda de Patterson.

Las fuentes afirman que Patterson asistía a una cita médica por sí mismo y estaba acompañado por su madre antes de "enfurecerse" en el vestíbulo.

Su madre, Minyone Patterson, le dijo a The Daily Beast: "La maldita Administración de Veteranos le dio un medicamento muy malo. Y todo lo que quería era un Ativan".

Las autoridades confirmaron que estaban al tanto de un robo de auto poco después del tiroteo y están trabajando para localizar el vehículo.

En una conferencia de prensa, el jefe de policía de Atlanta, Darin Schierbaum, mencionó que los oficiales estaban seguros de que Patterson había abandonado la escena y agregó que todavía estaban buscando el arma utilizada.

Unas fotos de vigilancia publicadas mostraban al tirador vistiendo pantalones oscuros y una sudadera gris con la capucha levantada. Tenían un cubrebocas en la cara y parecían llevar una cartera cruzada en la parte delantera.

La policía pidió a cualquier persona con información sobre su paradero que llamara al 911 y no se le acercara.

Documentos de la corte vistos por el Daily Mail muestran que Patterson fue multado con 266.50 dólares por una queja de ruido excesivo en 2020, y también recibió una multa de tráfico de 200 dólares por ser detenido en un área prohibida en mayo de 2020.

La policía está trabajando actualmente para evacuar a las personas del edificio y se ha cerrado el tráfico en el área, reportó el medio británico.

El alcalde de Atlanta, Andrew Dickens, dijo en un comunicado que está en contacto cercano con la fuerza policial y agregó que quienes se encuentran en el área deben refugiarse en el lugar.