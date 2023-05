Mamá de Brian Laundrie le ofreció en carta una pala y bolsas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- La madre de Brian Laundrie le ofreció una pala y bolsas de basura si necesitaba deshacerse de un cuerpo, según una carta incluida en un sobre que decía "quemar después de leer", revelan los documentos judiciales.

El documento fue entregado a los padres de Gabby Petito el miércoles después de que un juez de Florida rechazó una solicitud de los padres de Laundrie para retenerla, porque las dos familias se encaminan a un juicio civil el próximo año.

"Si necesitas deshacerte de un cuerpo. Me presentaré con una pala y bolsas de basura", escribió Roberta Laundrie en la carta a su hijo, Brian, quien confesó haber matado a su novia Gabby Petito antes de quitarse la vida en 2021.

"Sólo quiero que recuerdes que siempre te amaré y sé que siempre me amarás. Tu eres mi chico. Nada puede hacer que deje de amarte, nada puede ni nos dividirá sin importar lo que hagamos, a dónde vayamos o lo que digamos, siempre nos amaremos", escribió en la nota.

"Si vuelas a la luna, estaré observando los cielos para tu regreso", continuó. "Si dices que odias mis agallas, conseguiré nuevas. Recuerda que el amor es un verbo, no un sustantivo. No es una cosa, no son palabras, son acciones. Observa las acciones de las personas para saber si te aman, no sus palabras".



Brian Laundrie y Gabby Petito, la tragedia

Petito desapareció en un viaje por Estados Unidos con Laundrie, su prometida, en el verano de 2021. La búsqueda dominó los titulares durante semanas.

El cuerpo de Petito fue encontrado el 19 de septiembre de 2021 en Wyoming, y la causa de su muerte se determinó más tarde como homicidio, ya que murió por "estrangulamiento manual" al menos tres semanas antes, dijo un forense.

El cuerpo de Laundrie fue encontrado en una reserva natural no lejos de la casa de sus padres en Florida el 20 de octubre de 2021, y el FBI dijo que dejó escritos en los que "se responsabilizaba" por la muerte de Petito. Un médico forense dictaminó que Laundrie murió de una herida de bala autoinfligida.

La carta estaba en un sobre que decía: "Brian Christopher Laundrie (quemar después de leer)".

Roberta Laundrie agregó en una declaración jurada adjunta que le escribió la carta a su hijo en un momento en que su relación era "difícil" y "tensa".

Dijo que no sabía la fecha exacta en que escribió la carta, pero que se la entregó antes de que él y Petito partieran de viaje.

Ella recordó que los dos compartían el amor por las historias y que Petito le había dado a su hijo un libro titulado "Quemar después de escribir" del que bromeaban a menudo.

"Aquí es de donde vino mi mensaje para Brian y escribí en la portada de la carta para Brian 'Quemar después de leer'", dijo.

"Si bien usé palabras que parecen tener una conexión con las acciones de Brian y su eliminación de la vida de Gabby, nunca hubiera imaginado que los eventos que se desarrollaron meses después entre Brian y Gabby reflejarán las palabras de mi carta", dijo Roberta Laundrie.

Reilly, el abogado de la familia Petito, dijo que el FBI encontró la carta en una caja en un armario en la casa de Laundrie. Contenía artículos de la camioneta en la que viajaban él y Petito, agregó.

La familia Petito dijo en un comunicado después del procedimiento del miércoles que apreciaban el fallo de la jueza y agregó que "reconocía la importancia de la carta (...) como una fuente potencial de evidencia para ser utilizada en el juicio".