Manifestación masiva en Brasil contra la violencia de género

RÍO DE JANEIRO (AP) — Decenas de miles de mujeres en ciudades de todo Brasil se manifestaron contra la violencia de género el domingo, ya que un número récord de víctimas femeninas y una serie de casos recientes de alto perfil han conmocionado al país.

Mujeres de todas las edades y algunos hombres salieron a las calles en Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades, exigiendo el fin del feminicidio, la violación y la misoginia, y que los hombres se unan a ellas en su lucha.

La hermana de Alline de Souza Pedrotti, quien trabajaba como administrativa en una escuela de Río de Janeiro, fue asesinada el 28 de noviembre por un colega masculino junto con otro empleado.

Pedrotti, quien estuvo en la marcha en el paseo marítimo de Copacabana, dijo que la persona que mató a su hermana no aceptaba tener jefas mujeres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estoy devastada", dijo a The Associated Press. "Pero estoy luchando a través del dolor y no me detendré. Quiero cambios en las leyes y nuevos protocolos para prevenir que este tipo de crimen vuelva a ocurrir".

En otro caso impactante, Taynara Souza Santos fue atropellada por su exnovio y atrapada por el auto, que la arrastró sobre el concreto durante un kilómetro (0,6 millas). Las heridas de la mujer de 31 años fueron tan graves que le amputaron las piernas. Las imágenes del incidente del 28 de noviembre en Sao Paulo se hicieron virales.

Y el 21 de noviembre, en la ciudad sureña de Florianópolis, la profesora de inglés Catarina Kasten fue violada y estrangulada hasta la muerte en un sendero junto a una playa cuando se dirigía a una clase de natación.

Las mujeres alzan sus voces

Estos casos recientes fueron "la gota que colmó el vaso", dijo Isabela Pontes, quien estaba en la Avenida Paulista de Sao Paulo. "He sufrido muchas formas de abusos, y hoy estoy aquí para mostrar nuestra voz".

Más de una de cada tres mujeres en Brasil fue víctima de violencia sexual o de género a lo largo de un año, según un informe de 2025 del centro de estudios Foro Brasileño de Seguridad Pública, el número más alto desde que se comenzaron a llevar registros en 2017.

Hace una década, Brasil aprobó una ley que reconoce el crimen de feminicidio, definido como la muerte de una mujer en el ámbito doméstico o como resultado del desprecio hacia las mujeres.

Número récord de víctimas femeninas

El año pasado, 1.492 mujeres fueron víctimas de feminicidio, el número más alto desde que se introdujo la ley en 2015, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

"Estamos viendo un aumento en los números, pero también en la intensidad y crueldad de la violencia", destacó Juliana Martins, experta en violencia de género y gerente de relaciones institucionales en el Foro Brasileño de Seguridad Pública.

Más mujeres están alzando la voz contra la violencia dirigida hacia ellas y han llamado la atención en la esfera pública, dijo Martins.

"Las transformaciones sociales que buscan la igualdad de derechos y representación generan respuestas violentas destinadas a reafirmar la subordinación de las mujeres", afirmó.

Cruces negras

El domingo, las manifestantes en Río colocaron decenas de cruces negras, y otras llevaban pegatinas con mensajes como "el machismo mata" y usaban pañuelos verdes asociados con la demanda de acceso al aborto.

Evelyn Lucy da Luz, una educadora infantil de 44 años, dijo que fue víctima de un intento de feminicidio hace 10 años.

"Casi muero, pero no lo hice", señaló.

Lizete de Paula, de 79 años, dijo que los hombres que odian a las mujeres se sintieron empoderados durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, quien desmanteló políticas públicas destinadas a fortalecer los derechos de las mujeres.

"Las mujeres están entrando cada vez más en nuevos espacios y los hombres machistas no pueden soportarlo", añadió la exarquitecta.

Joao Pedro Cordão, un padre de tres hijas de 45 años, dijo que los hombres tienen el deber de apoyar a las mujeres denunciando la misoginia no sólo en las protestas, sino en la vida cotidiana.

"Solo así podremos poner fin --o al menos reducir-- la violencia actual contra las mujeres", afirmó.