Manifestantes pro-Palestina encienden protestas en Noruega

OSLO, Noruega (AP) — Manifestantes pro-Palestina encendieron bengalas y agitaron banderas mientras marchaban hacia el estadio antes de la victoria de Noruega por 5-0 en la eliminatoria a la Copa del Mundo sobre Israel el sábado .

La emisora pública NRK informó que alrededor de 1.000 manifestantes llegaron al Ullevaal Stadion en Oslo.

Un cartel sobre la guerra en Gaza fue llevado por los manifestantes en lo que parecía ser una marcha pacífica.

Una línea policial se formó cerca del estadio, pero a una distancia medida de los manifestantes, algunos de los cuales coreaban "Cierren la embajada", mientras que otros llevaban tarjetas rojas y una mujer sostenía un pequeño cartel que decía "Game Over Israel".

Unas pocas docenas de aficionados se quedaron para continuar protestando fuera del estadio una vez que el partido había comenzado.

El recinto estaba casi lleno, con 22.000 a 23.000 espectadores dentro. La capacidad se redujo en 3.000, asientos de primera fila y junto a los aficionados de Israel por razones de seguridad.

Una bandera palestina fue desplegada dentro del estadio al inicio del partido junto con un cartel que decía "Dejen Vivir a los Niños". Algunos aficionados abuchearon el himno nacional de Israel y más espectadores levantaron tarjetas rojas.

Un hombre con una camiseta que decía "Free Gaza" en la espalda corrió al campo durante la primera mitad.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamado a la calma antes de los partidos de clasificación de Israel después de que Israel y Hamás acordaran un acuerdo de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ambas partes acordaron la "primera fase" de su plan.

Israel visita a Italia después

Israel también enfrentará a Italia en Udine el martes.

La semana pasada, manifestantes pro-palestinos se acercaron al centro de entrenamiento del equipo de Italia en Florencia exigiendo que el partido no se llevara a cabo, como parte de una huelga nacional donde millones de activistas salieron a las calles.

La UEFA consideró suspender a Israel debido a la guerra y el alcalde de Udine, Alberto Felice De Toni, había pedido que el partido se pospusiera.

Protestas en otros lugares

Indonesia está bloqueando a los atletas israelíes para que no compitan en los próximos campeonatos mundiales de gimnasia en Yakarta.

El mes pasado, la Vuelta a España de ciclismo fue interrumpida repetidamente por protestas contra el equipo ciclista Israel Premier Tech, con varias etapas interrumpidas y algunas acortadas o interrumpidas.

Los organizadores de la carrera Giro dell’Emilia posteriormente excluyeron a Israel Premier Tech por preocupaciones de seguridad.

El lunes, el equipo cambió su nombre.