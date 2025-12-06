Marcha con antorchas ilumina Madrid en apoyo a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Madrid, 6 dic (EFE).- Cientos de personas se congregaron este sábado en Madrid para arropar la líder opositora venezolana María Corina Machado, que el miércoles recibirá el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento que sienten que es también "para todo el pueblo venezolano".

"Todos los venezolanos que queremos libertad y democracia sentimos esperanza y nos vemos reflejados en ese reconocimiento que le hacen a María Corina", dijo en declaraciones a EFE el opositor Leopoldo López, que reside en Madrid y que el pasado octubre vio revocada su nacionalidad por parte del Gobierno venezolano.

"El Nobel es de 30 millones de venezolanos", "Paz y libertad en Venezuela" o "Maduro podrido" fueron algunos de los mensajes que portaron los asistentes, que recordaron especialmente a los presos en el país sudamericano, con carteles que mostraban las caras y los nombres de algunos de los detenidos en cárceles venezolanas.

Entre los asistentes, muchos se mostraron convencidos de que la líder opositora estará presente en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre en Oslo, mientras que otros dudan que María Corina vaya a poder salir de Venezuela -donde vive en la clandestinidad- para recibir el premio, como sí ha asegurado que hará el comité del Nobel noruego.

Las antorchas iluminaron el centro de Madrid

Los asistentes formaron una comitiva que iluminó con antorchas el centro de Madrid en la marcha, que desplegó una bandera de Venezuela de gran tamaño.

Disfraces del presidente estadounidense, Donald Trump, un plátano con la cara del dirigente venezolano, Nicolás Maduro, y hasta animales con la bandera del país acompañaron a la comitiva.

"Queremos simular la marcha de antorchas que se genera en Oslo luego de la entrega de los premios (Nobel)", explicó a EFE el coordinador de Vente Venezuela y de la coalición opositora Comando con Venezuela en España, José Antonio Vega, que espera que los ciudadanos "se sientan partícipes" del premio a María Corina.

Vega forma parte de la comitiva de cientos de venezolanos que acompañarán a la opositora en la ceremonia del Nobel, a la que se sumarán también presidentes latinoamericanos, entre ellos el mandatario argentino, Javier Milei, que anunció este sábado su voluntad de arropar a Machado el miércoles.

"Creo que vamos a concurrir ahí los defensores de la libertad", añadió Vega que, pese a mostrarse feliz por el reconocimiento, dijo sentir dolor por los presos en su país, por lo que manifestó que "la celebración real de los venezolanos será cuando podamos abrir la celda y podamos sacar a todos nuestros compañeros".

Mensajes de apoyo y reconocimiento a María Corina

A la marcha le siguió un acto en el que diferentes miembros de la oposición venezolana en España expresaron su orgullo por el reconocimiento que el Comité del Nobel entrega el miércoles a María Corina Machado.

Allí firmaron un libro con mensajes de apoyo a María Corina, que le será entregado el miércoles en Oslo, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, José Antonio Vega y Leopoldo López.

"Los venezolanos sabemos que María Corina representa esa luz que en medio de esta oscuridad ha vencido las tinieblas", señaló Ledezma durante su intervención.

Durante el acto se proyectó el discurso de Edmundo González Urrutia, el candidato opositor a la elecciones presidenciales del pasado año, exiliado ahora en España, que no pudo estar presente en el acto organizado hoy en Madrid porque se encuentra en Italia.

"Machado encarna y representa el espíritu de toda una nación que jamás se rinde y que muy pronto hará valer el mandato soberano del 28 de julio para recobrar su libertad, paz y prosperidad", manifestó Urrutia.

También se proyectaron unas palabras de María Corina, que expresó su "alegría" pero no hizo ninguna referencia a si finalmente el próximo miércoles estará en Oslo para recoger su Premio Nobel. EFE

