Marcha en Lyon reúne a 3.000 tras muerte de activista ultraderecha

LYON, Francia (AP) — Unas 3.000 personas se unieron el sábado a una marcha organizada por grupos de ultraderecha tras la muerte a golpes de un activista nacionalista en la ciudad francesa de Lyon, en un incidente que reveló un clima de profunda tensión política antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

Macron pide calma y anuncia revisión de grupos violentos

El presidente francés Emmanuel Macron pidió calma antes del homenaje a Quentin Deranque, de 23 años, que murió la semana pasada en un hospital debido a lesiones cerebrales. Las protestas se celebraron bajo una intensa vigilancia policial, sin que se reportaran incidentes de consideración.

"Este es un momento de recuerdo y respeto por este joven compatriota que fue asesinado, por su familia y sus seres queridos. Eso debe ser lo primero. Y luego es un momento de determinación y responsabilidad", señaló el mandatario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades presentaron cargos preliminares contra siete personas. La fiscalía de Lyon solicitó, para cada una de ellas, cargos por homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva. Seis de los acusados fueron imputados por los tres cargos. Sobre el séptimo recaen acusaciones por complicidad en homicidio intencional, violencia agravada y asociación delictiva.

Enfrentamientos entre extrema izquierda y ultraderecha en Lyon

Deranque fue agredido durante una pelea entre simpatizantes de extrema izquierda y de ultraderecha en un aparte de una asamblea estudiantil en la que una legisladora de extrema izquierda, Rima Hassan, era la principal oradora.

Macron indicó que se reunirá con sus ministros la próxima semana para llevar a cabo una revisión integral de todos los grupos activistas violentos que tengan vínculos con partidos políticos. Además, insinuó que algunos grupos podrían ser disueltos.

"En la República, ninguna violencia es legítima", manifestó. "No hay lugar para milicias, vengan de donde vengan. Debemos ser absolutamente intransigentes".

Lyon emerge como un campo de batalla

El principal homenaje a Deranque tuvo lugar en Lyon, donde los enfrentamientos entre activistas de ultraderecha y grupos de extrema izquierda se han vuelto habituales. Sus peleas suelen adoptar la forma de batallas callejeras organizadas en la ciudad en las que, en ocasiones, participan grupos de varias decenas de personas.

Los grupos de extrema izquierda de Lyon son más recientes y se crearon como reacción a los numerosos grupos de ultraderecha que llevan décadas presentes en la zona. Los servicios de inteligencia consideran la ciudad como la cuna del activismo de extrema derecha en Francia.

Los padres de Deranque también han pedido calma y no participaron en el homenaje, que no ha sido prohibido por las autoridades francesas.

La muerte de Deranque desató una tormenta de acusaciones, en su mayoría contra Francia Insumisa y su líder, Jean-Luc Mélenchon. Entre los sospechosos está el asistente parlamentario de un legislador de la formación que fundó el grupo antifascista La Joven Guardia.

Hubo un minuto de silencio antes del inicio de la marcha. Algunos manifestantes sostenían tulipanes blancos y exhibían pegatinas con el lema: "Quentin, asesinado por la milicia de Mélenchon".

Muchos hombres vestidos de negro, algunos con el rostro parcialmente cubierto, se unieron a la marcha.

Christian Petiteau, de 70 años, que viajó desde la vecina región de Isère, dijo que Deranque fue "cobardemente asesinado" y que acudió para honrar su memoria.

La extrema izquierda en el foco

Los adversarios de Francia Insumisa acusan a la formación de avivar la violencia y las tensiones con su combativa política de extrema izquierda. Mélenchon ha condenado la violencia e insistió en que su partido no tuvo responsabilidad alguna en la tragedia.

Mélenchon se postuló a la presidencia en 2012, 2017 y 2022, pero no logró avanzar al balotaje. Se está preparando para otra esperada candidatura el próximo año, cuando termine el segundo y último mandato de Macron.

Francia celebrará elecciones municipales el próximo mes y las fuerzas políticas de derechas han estado utilizando el incidente para demonizar a Francia Insumisa. El líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha pedido un frente común contra el partido de Mélenchon.

Figuras destacadas de la izquierda, como el expresidente François Hollande, también se mostraron críticas. Hollande señaló que la izquierda tradicional, incluido su Partido Socialista, no debe volver a aliarse con el partido de Mélenchon para las próximas elecciones, como se hizo en el pasado.