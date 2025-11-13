Marco Rubio advierte sobre riesgos al detener apoyo militar en Sudán

EL CAIRO (AP) — Los comentarios del secretario de Estado Marco Rubio pidiendo detener el flujo de apoyo militar los paramilitares de Sudán podrían poner en peligro los esfuerzos globales para alcanzar un alto al fuego, declaró el jueves un asesor del comandante del grupo.

Rubio manifestó en una conferencia de prensa el miércoles por la noche que se estaba aplicando presión a los países que proporcionan armas a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) que han estado combatiendo al ejército sudanés durante más de dos años. Denunció la situación humanitaria en Sudán y expresó que "se necesita hacer algo" para cortar las armas y otros apoyos que las FAR están recibiendo.

La reciente captura de la capital de Darfur del Norte, el-Fasher, por parte de las FAR dejó cientos de muertos y obligó a decenas de miles de personas a huir de las atrocidades reportadas por la fuerza paramilitar, según grupos de ayuda y funcionarios de la ONU. La Organización Internacional para las Migraciones, o OIM, dijo que casi 90.000 personas han abandonado el-Fasher y las aldeas circundantes, emprendiendo un peligroso viaje por rutas inseguras donde no tienen acceso a alimentos, agua o asistencia médica.

Elbasha Tibeig, asesor del líder de las las FAR Mohammed Hamdan Dagalo, desestimó los comentarios de Rubio como "un paso fracasado" que no sirve a los esfuerzos globales dirigidos a alcanzar un alto el fuego humanitario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es posible que la otra parte vea estas declaraciones como una victoria política y diplomática", escribió en su cuenta de X en referencia a las fuerzas armadas. "En lugar de hacer declaraciones que muestran parcialidad, la administración de Estados Unidos y la comunidad internacional deben centrar sus esfuerzos en detener el flujo de armas que vienen de Irán y Turquía hacia la milicia del ejército, mercenarios y brigadas terroristas".

Tibeig advirtió que el comentario de Rubio podría llevar a una escalada del conflicto.

La guerra entre las FAR y el ejército comenzó en 2023, cuando estallaron tensiones entre los dos antiguos aliados que debían supervisar una transición democrática tras un levantamiento en 2019. Según la Organización Mundial de la Salud, el conflicto ha matado al menos a 40.000 personas y ha desplazado a 12 millones más. Sin embargo, los grupos de ayuda dicen que el verdadero número de muertos podría ser muchas veces mayor.

Tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas como las FAR están acusadas de cometer atrocidades a lo largo de la guerra. Se acusa a varias potencias extranjeras de estar involucradas en el conflicto y de proporcionar apoyo militar a las partes en guerra.

Las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos han encontrado que los Emiratos Árabes Unidos han estado enviando armas a las FAR. Sin embargo, los EAU han negado consistentemente las acusaciones.

Cuando se le preguntó al respecto, Rubio dijo que Estados Unidos sabe quién está involucrado en el suministro a las FAR.

"Solo puedo decirles, en los niveles más altos de nuestro gobierno, que se está haciendo ese caso y que se está aplicando presión a las partes relevantes", dijo Rubio, sin nombrar a ningún país. "Eso debe cesar. Quiero decir, claramente están recibiendo asistencia del exterior".

Aunque Egipto ha negado proporcionar armas a las fuerzas armadas de Sudán, es probable que les haya dado un lote de aviones de combate en marzo, y también les proporcionó drones turcos, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización sin fines de lucro de investigación de políticas.

A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto Badr Abdelatty expresó el apoyo inequívoco del país a las fuerzas armadas de Sudán tras una reunión con el jefe del ejército Abdel-Fattah Burhan en la ciudad de Port Sudan, en el Mar Rojo.

El jueves, el secretario general de la ONU António Guterres también dijo que el flujo de armas y combatientes de partes externas debe cesar, instando a las partes en conflicto a tomar pasos "rápidos y tangibles" hacia un acuerdo.

Las líneas del frente de batalla se han desplazado recientemente a otras partes del país, concretamente a la región de Kordofán. En los últimos días, los combates se han intensificado alrededor de la ciudad de Babanusa, que alberga la sede de la última división de infantería del ejército en la provincia de Kordofán Occidental. El jueves, el ejército sudanés frustró ataques de las FAR en su base de infantería, según un funcionario militar que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto libremente.

Más temprano el jueves, las FAR habían prometido arrebatar la ciudad a sus rivales en pocas horas, según su canal de Telegram.

En enero de 2024, estallaron en Babanusa intensos combates entre las FAR y las fuerzas armadas, lo que resultó en un éxodo masivo de su población civil. Finalmente, los paramilitares retiraron sus tropas, pero han estado sitiando la ciudad desde entonces. La ciudad se encuentra a lo largo de una línea de suministro crítica hacia los bastiones del ejército en otras partes de la región de Kordofán.