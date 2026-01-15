logo pulso
María Corina Machado entrega su premio Nobel de la paz a Trump

En un acto simbólico, María Corina Machado entrega al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su extraordinario compromiso con la libertad en Venezuela

Por El Universal

Enero 15, 2026 04:58 p.m.
A
María Corina Machado entrega su premio Nobel de la paz a Trump

WASHINGTON, EU, enero 15 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, entregó su Premio Nobel de la Paz al presidente de EU, Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca por su "compromiso con la defensa de la libertad en Venezuela".

Así lo declaró a Sky News al salir de la Casa Blanca. Y destacó "el compromiso" del magnate "con la defensa de la libertad y los valores democráticos en Venezuela".

La reunión con Trump fue "excelente", amplió. "Muy bien", reiteró.

"Hace doscientos años, el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington. Bolívar conservó esa medalla por el resto de su vida", comentó Machado, y señaló que le contó esta historia a Trump al entregarle el Premio Nobel de la Paz.

"Doscientos años después, el pueblo de Bolívar le entrega al heredero de Washington una medalla, en este caso la medalla del Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinario compromiso con nuestra libertad", añadió.

"Podemos contar con el presidente Trump", dijo la líder de la oposición venezolana María Corina Machado a sus partidarios en Washington tras reunirse con el presidente estadounidense en la Casa Blanca. Algunos de los que esperaban afuera comenzaron a corear "Gracias, Trump".

SLP

El Universal

En un acto simbólico, María Corina Machado entrega al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su extraordinario compromiso con la libertad en Venezuela

