Marruecos se corona en la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra

El Estadio Lusail fue testigo de un emocionante duelo entre Marruecos y Jordania, donde Abderrazzaq Hamed Allah se convirtió en héroe para su selección.

Por AP

Diciembre 18, 2025 08:43 p.m.
A
Marruecos se corona en la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra

DOHA (AP) — Abderrazzaq Hamed Allah anotó dos veces para llevar a Marruecos al título de la Copa Árabe el jueves, al superar 3-2 a Jordania en tiempo extra.

Hamed Allah marcó el gol del empate a los 88 minutos del duelo en el Estadio Lusail y consiguió luego el tanto de la victoria a los 100 para darle a Marruecos un trofeo de cara a la Copa Africana de Naciones.

Oussama Tannane había puesto a Marruecos por delante con un notable disparo desde detrás de la línea central cuando habían transcurrido menos de cuatro minutos de la final.

El cabezazo de Ali Olwan a los 48 igualó el juego a 1-1, y su penal puso a Jordania arriba a los 68.

