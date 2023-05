Martha Delgado, Trudeau y más personajes celebran Día de Star Wars

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- Con motivo del Día de Star Wars, personajes famosos inundaron las redes sociales con videos y fotos en alusión al universo creado por George Lucas.

El 4 de mayo de 1979 se estrenó el primer episodio de "La Guerra de las Galaxias". A la par, el diario London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del país.

La nota tenía la frase "May the Force be with you" por su traducción: "Que la fuerza te acompañe". A partir de entonces los fans de la saga iniciaron la celebración anual del Star Wars Day.

Con los hashtags #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay, personalidades de renombre se unieron al festejo de la historia protagonizada por Darth Vader, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Baby Yoda.

Elon Musk, cofundador de Tesla y CEO de Twitter, fue uno de los primeros en subirse al trend de "La Guerra de las Galaxias". El multimillonario publicó una foto en compañía de uno de sus hijos

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, aseguró a sus seguidores que tenía un mensaje importante, el cual compartió mediante un video. "May the Force be with you", escribió en un papel.

Los personajes mexicanos no se quedaron fuera de la peculiar celebración. Martha Delgado, quien recientemente renunció al cargo de subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, colgó una postal en apoyo al canciller Marcelo Ebrard.

Por su parte, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, se colocó un traje de piloto de nave de combate. "Alguien de mi equipo es fanático de Star Wars y me hizo esta imagen. Coincido con algo, hacia el 2024 ´la fuerza está con nosotros", señaló.

En el clip se aprecia a Grogu recorriendo los pasillos, grabando tags de baile, leyendo libros y hasta saludando a través de las ventanas de la oficina de Zaldívar.