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Más de 74 mil víctimas deja la guerra en Gaza

Un alto al fuego que entró en vigor el 10 de octubre no ha detenido los intensos combates

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Más de 74 mil víctimas deja la guerra en Gaza
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      Franja de Gaza.- El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado que la cifra de muertos palestinos ha aumentado a 74,016 personas, con 175,068 heridos. La guerra estalló el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos encabezados por Hamás invadieron Israel, mataron a unas 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes.

      Aunque un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre pasado ha detenido los combates más intensos, los ataques israelíes han continuado en lo que el ejército ha descrito como respuestas a amenazas o ataques.

      Desde el alto el fuego, 1,145 palestinos han muerto, indicó el ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás. Mantiene registros detallados que, en general, son considerados confiables por agencias de la ONU y organizaciones internacionales. No se distingue entre civiles y combatientes. Mientras tanto, siete soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

      Los próximos pasos del alto el fuego siguen en gran medida estancados. Las fuerzas israelíes controlan ahora más de la mitad del territorio, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que no se retirarán hasta que Hamás se desarme.

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      En la Ciudad de Gaza, un ataque alcanzó un automóvil, matando a una persona e hiriendo a varias otras, según el Hospital Shifa. Un video mostró una escena caótica alrededor del vehículo calcinado. El ejército de Israel dijo que atacó un operativo militar.

      Otro ataque israelí en la zona de Muwasi de Jan Yunis mató a una persona e hirió a otras tres, según el Hospital Nasser.

      Por otra parte, miles de personas se reunieron en los suburbios del sur de Beirut para conmemorar el segundo aniversario de la muerte del exlíder de Hezbollah Hasán Nasrala en un ataque aéreo israelí. En un mensaje en video, su sucesor, Naim Kassem, reiteró la negativa del grupo miliciano a desarmarse mientras las fuerzas israelíes ocupan el sur del Líbano.

      "Con respecto al desarme, le hemos dicho (al gobierno) que estamos listos para el diálogo, pero primero el sur debe ser liberado y su gente regresar", declaró.

      El gobierno del Líbano firmó en junio un acuerdo negociado por Estados Unidos según el cual las fuerzas israelíes se retirarían gradualmente a cambio de que Hezbollah se desarmara. 

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