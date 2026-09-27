Papa León XIV rechaza muerte asistida en visita a Lourdes

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LOURDES, Francia (AP) — El papa León XIV arremetió contra la legalización de la muerte con asistencia médica como una inmoral "falsa compasión", al redoblar el domingo la enseñanza católica sobre la vida durante una visita a Lourdes, el santuario católico francés asociado con curaciones milagrosas.

Papa León XIV critica la muerte asistida en Francia

En su tercer día en Francia, el pontífice volvió a adentrarse en el debate sobre el final de la vida que ha estallado en su natal Estados Unidos y países de todo el mundo. Sacudió la política francesa durante años antes de desembocar recientemente en una legislación que permite a adultos con enfermedades incurables recibir medicación letal.

León también se reunió el domingo con siete sobrevivientes de abusos sexuales del clero, en lo que ahora se ha convertido en una cita habitual para los papas en visitas al extranjero. El objetivo es expiar el fracaso de la Iglesia católica de proteger a sus miembros más jóvenes y vulnerables de sacerdotes depredadores.

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"Fue extraordinario", dijo el sobreviviente Jean-Marie Delbos, quien se unió a otros cuatro en una conferencia de prensa posterior para elogiar a León por el encuentro, diciendo que escuchó y fue informado de sus casos. "Nunca pensé que tendría a un papa delante de mí".

Encuentro del papa con sobrevivientes de abusos

La visita de León a la otrora firmemente católica y oficialmente laica Francia ha estado marcada por enormes multitudes — 800.000 en la misa en la icónica Plaza de la Concordia de París — y su mensaje contra el aborto y la muerte asistida.

En 2024, la Asamblea Nacional de Francia consagró el aborto como un derecho constitucional y recientemente dio la aprobación final a su proyecto de ley sobre el final de la vida.

El domingo, el papa de origen estadounidense dio una misa ante unas 150.000 personas —muchas en sillas de ruedas— en la pradera junto a la basílica principal de Lourdes. Luego visitó un centro de atención para personas enfermas en los terrenos del santuario. Buscó alentar especialmente a quienes viven con "terrible dolor" a que tienen una dignidad inherente que ninguna ley o algoritmo puede "eliminar".

"Por el contrario, es precisamente en nombre de esta dignidad inalienable de la persona humana que debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo el disfraz de una falsa compasión", declaró. "Lo que es legal no es necesariamente moral", dijo León, ante los aplausos de la multitud.

La enseñanza católica sostiene que toda vida humana debe ser protegida y defendida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que se traduce en una oposición firme al aborto, la eutanasia y la muerte con asistencia médica.

León había criticado específicamente una ley de ayuda médica para morir que entró en vigor el 12 de septiembre en su natal Illinois, el 13er estado de Estados Unidos con una ley de este tipo.

Lourdes se convirtió en un importante destino de peregrinación después de que la Iglesia católica refrendara oficialmente las visiones de la Virgen María que una joven dijo haber tenido aquí en 1858. El lugar, cerca de la frontera con España, atrae cada año a millones de peregrinos, especialmente a creyentes enfermos y con discapacidad que esperan una curación gracias al célebre agua del manantial en la gruta de Lourdes, donde supuestamente ocurrieron las visiones.

Como resultado, en Lourdes, donde la Iglesia ha reconocido como auténticas 72 curaciones "milagrosas", la cuestión de respetar incluso a los más frágiles, enfermos y vulnerables es particularmente acuciante.

Más recientemente, Lourdes también se ha convertido en un lugar de sanación para sobrevivientes de abusos sexuales del clero, y fue elegido como el lugar del encuentro de León con las víctimas. León se reunió con ellos en grupo y de manera individual en un encuentro que duró casi dos horas, informó el Vaticano.

El papa "escuchó sus historias, el dolor y el sufrimiento que habían soportado —a veces, lamentablemente, con la complicidad o el silencio de quienes podrían haberlos ayudado— y sus sugerencias para garantizar que esto no vuelva a ocurrir", dijo el Vaticano en un comunicado.

Olivier Mardi, cofundador de Voix Libérées de Touraine, un grupo de sobrevivientes, dijo que percibió que León era un decisivo "hombre de compromiso" que hizo su tarea antes de la reunión. Precisó que León conocía su caso y le hizo preguntas precisas.

"No se deja engañar; sabe que estos incidentes continuarán y que debemos permanecer vigilantes", dijo. "Hubo un lado emocional, y al mismo tiempo, algo muy poderoso cuando habló".

La Iglesia francesa ha soportado un duro ajuste de cuentas con su legado de abusos. Un informe independiente de 2021 estimó que 330.000 niños habían sido agredidos durante 70 años por unos 3.000 sacerdotes y trabajadores de la Iglesia.

Pese a las críticas a la metodología y las conclusiones del informe, los obispos franceses establecieron un sistema independiente de compensación para las víctimas que, hasta la fecha, ha recomendado que la Iglesia pague más de 20 millones de euros (22,7 millones de dólares).

Durante una reunión con obispos franceses el domingo por la mañana, el papa elogió su respuesta a las víctimas y los instó a continuar. Pero también reconoció que el desplome de las vocaciones sacerdotales en la Iglesia francesa está relacionado con el escándalo, dado que el sacerdocio ahora a veces se ve con sospecha.

"Para que las vocaciones sacerdotales prosperen, el sacerdote debe ser acogido, aceptado y amado", apuntó León.

Monseñor Pierre-Antoine Bozo, portavoz de la conferencia episcopal, apuntó que el pontífice intencionalmente quiso mantener el grupo pequeño para facilitar un encuentro íntimo.

"Cuando se trata de escucharlos, no se puede tener a 50 personas delante", dijo. "Así que creo que eso es realmente lo que eligió el papa: escuchar para que podamos actuar y responder de manera más eficaz".

En Lourdes, el pontífice también fue recordado de un espinoso caso de abusos heredado del papa Francisco.

La fachada de una de las basílicas de Lourdes fue diseñada por el reverendo Marko Rupnik, un artista religioso de mosaicos.

Rupnik está actualmente siendo juzgado en un tribunal del Vaticano, acusado por más de dos docenas de mujeres de haber abusado psicológica, espiritual y sexualmente de ellas desde la década de 1990, incluso durante la creación de sus obras.

Su caso fue encubierto durante tres décadas por sus superiores jesuitas, e incluso se sospechó que Francisco había protegido a su compañero jesuita. En respuesta a la indignación mediática, Francisco ordenó en 2024 un juicio canónico, que sigue en curso.

El caso Rupnik planteó la pregunta de qué hacer con sus mosaicos, que adornan basílicas en todo el mundo.

El obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, decidió en 2025 cubrir la fachada de la basílica de Notre Dame du Rosaire, argumentando que las víctimas de abusos que acuden a Lourdes en busca de sanación no deberían verse obligadas a verlos.

El domingo, León dio una vuelta frente a la basílica en su papamóvil, pasando junto a los paneles de mosaico ahora cubiertos por cortinas color mostaza sujetas con bridas de plástico.