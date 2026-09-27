Huracán Nolo se aleja pero mantiene alerta en islas hawaianas

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HILO, Hawai, EE.UU. (AP) — El huracán Nolo se alejaba de las islas hawaianas el domingo, pero la amenaza de lluvias intensas, inundaciones repentinas y vientos fuertes persistía en zonas que se recuperan de tormentas anteriores.

Para primeras horas del domingo, Nolo se encontraba a unos 418 kilómetros (260 millas) al suroeste del punto más meridional de Hawai y se alejaba de la Isla Grande a unos 19 km/h (12 mph). Aun así, la Agencia de Defensa Civil del condado Hawái indicó que seguían vigentes advertencias por vientos fuertes y oleaje elevado para partes de la isla hasta la noche del domingo, mientras los vientos máximos sostenidos de la tormenta alcanzaban los 165 km/h (105 mph).

Se espera que Nolo siga fortaleciéndose y gire hacia el noroeste para la noche del domingo, aunque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos señaló que el centro de la tormenta permanecería muy al sur y suroeste de las islas hawaianas. Se preveía que la tormenta se acercara al Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, un área nacional de conservación, a comienzos de esta semana.

Impacto en la comunidad

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Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores de Nolo podrían provocar inundaciones y deslaves que pongan en riesgo la vida, y se espera que partes de la Isla Grande registren acumulados de lluvia de hasta 51 centímetros (20 pulgadas). También se pronosticaban lluvias intensas en las otras islas.

“No salgan si no es necesario a ese entorno peligroso de inundaciones, y también de vientos fuertes. Podemos tener árboles y líneas eléctricas caídos”, aconsejó Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes.

El sábado por la tarde cayó lluvia intensa en la parte sur de la Isla Grande, lo que llevó a cierres parciales de una de las principales carreteras que conectan Kailua-Kona, en el oeste, con Hilo, en el este.

Cerca de la comunidad de Naalehu, en el extremo sur de la isla, se vio a integrantes de la Guardia Nacional guiando a un hombre que conducía por calles inundadas mientras intentaba salir de su casa bajo el fuerte aguacero. Se activó a más de 120 miembros de la guardia en la isla, como parte de unos 400 en todo el estado después de que el gobernador declaró emergencia.

Acciones de la autoridad

Los residentes aún se recuperan del huracán Lala, que produjo lluvias intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para sacar de sus cimientos a unas 100 viviendas en la Isla Grande.

Alrededor de una docena de personas estaban en el agua el sábado por la mañana en Carlsmith Beach Park, en Hilo, en la Isla Grande, pese a los letreros que indicaban que la playa estaba cerrada. Andrea Gill salió a su nado habitual antes de regresar a casa para resguardarse con su familia.

Los dueños de tiendas tapiaron negocios y se cancelaron eventos. Gill comentó que las tormentas son comunes, pero los huracanes son raros. Mantenía la esperanza de que las islas no recibieran el impacto total.

“Estamos acostumbrados a mucha lluvia. No estamos acostumbrados al viento. Así que siempre es una bendición cuando no nos llega el viento del huracán”, expresó Gill.

El presidente Donald Trump aprobó recientemente una declaración de emergencia, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar la asistencia y proporcionar apoyo de financiamiento.

Hawaiian Electric, la principal empresa de servicios públicos del estado, informó que las cuadrillas que ayudaban a restablecer la electricidad en Kauai tras el huracán Lowell de este mes regresaron a Oahu, Maui y la Isla Grande en respuesta a la tormenta.

El Pacífico ha estado inusualmente activo esta temporada, según el meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional Bob Oravec, con actividad de tormentas por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes. Señaló que ese patrón es consistente con años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

Mientras tanto, partes de la península mexicana de Baja California aguardaban la llegada del huracán mayor Polo mientras se acercaba tras azotar otras zonas de la costa suroeste del país con lluvia y vientos fuertes.

Polo seguía siendo un peligroso huracán de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph) y se desplazaba hacia el norte-noroeste a 19 km/h (12 mph) a unos 460 kilómetros (285 millas) al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en el extremo sur de la península, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos la tarde del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó en X que se espera que Polo toque tierra en Baja California el lunes.

La Marina mexicana señaló en un comunicado que ha reunido personal y ayuda humanitaria en los puertos de Guaymas y Mazatlán, en la costa del Pacífico de México, y ha desplegado tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por el huracán.

Uno de los poblados en la trayectoria prevista del huracán es San Juanico, una pequeña comunidad pesquera en la costa de Baja California Sur, en el Pacífico. El pueblo solo cuenta con electricidad de tiempo completo desde hace un par de años, y aun así experimenta apagones frecuentes. Existe preocupación de que carreteras dañadas por el agua puedan bloquear el acceso al centro médico más cercano, a unos 80 minutos en Ciudad Constitución.

Gloriely Robles Meza, encargada en un pequeño hotel, dijo que están preocupados y que el Ejército mexicano llegó a San Juanico para preparar un albergue y brindar apoyo ante posibles emergencias. Una cuadrilla eléctrica también estaba allí para prepararse para la llegada de Polo.

También el domingo, la tormenta tropical Rachel se formó a gran distancia de la costa suroeste de México, informó el centro de huracanes estadounidense. Añadió que Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se encontraba a unos 485 kilómetros (300 millas) al sur de Acapulco, México. No había alertas ni alertas costeras vigentes.