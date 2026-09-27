¿Cómo y cuándo limpiar la lavadora?

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El mantenimiento constante de los electrodomésticos resulta fundamental para prolongar su vida útil y garantizar la higiene de las prendas en el hogar.

De acuerdo con información especializada de fabricantes como LG y Midea, la acumulación de residuos de detergente, humedad y cal dentro de los sistemas de lavado provoca bacterias e interrumpe el correcto funcionamiento del equipo. Para evitar estas complicaciones, los especialistas recomiendan realizar una desinfección integral periódica adaptada al nivel de uso del aparato.

Frecuencia recomendada para limpieza de lavadoras

Según datos de la industria de electrodomésticos, la frecuencia ideal para ejecutar un mantenimiento profundo es de una vez al mes; sin embargo, en hogares donde el uso es intensivo por la presencia de familias numerosas o mascotas, el proceso debe repetirse cada dos o tres semanas.

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A diario, la indicación de los expertos consiste en dejar la tapa entreabierta y secar el empaque de la puerta tras cada ciclo de lavado para prevenir la formación de hongos. Por su parte, la desinfección del cajón dispensador se sugiere cada quince días, mientras que el lavado del tambor y del filtro inferior se programa mensualmente.

Funciones especiales y métodos ecológicos para limpieza

El procedimiento requiere que el tambor se encuentre completamente vacío antes de iniciar. De acuerdo con el soporte técnico de Samsung, la mayoría de sus modelos integran la función especial "Lavado Eco de Tambor" o "Eco Drum Clean", la cual limpia el interior utilizando únicamente agua a alta temperatura y rotación sin necesidad de químicos añadidos.

Para lavadoras convencionales, los expertos recomiendan una opción ecológica que utiliza media taza de bicarbonato en el tambor y dos tazas de vinagre blanco en el dispensador ejecutando un ciclo caliente (mínimo a 60 °C), o bien una opción con cloro para eliminar manchas severas de humedad (destacando que jamás se deben mezclar ambos productos por riesgo de emisiones tóxicas).

Posteriormente, se limpian los pliegues de la goma con un paño húmedo, se extrae el cajetín para remover la pasta de jabón acumulada con agua tibia y un cepillo, y finalmente se retira el filtro de drenaje ubicado en la parte inferior para vaciar los residuos atrapados antes de enjuagarlo directamente bajo el grifo.