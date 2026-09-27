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Morena presentará a 7 defensores de la transformación este lunes

El evento en el World Trade Center contará con la presencia de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández para presentar a los nuevos defensores.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 09:24 p.m.
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Morena presentará a 7 defensores de la transformación este lunes
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      El Comité Ejecutivo Nacional de Morena presentará este lunes 28 de septiembre a los Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de siete entidades del país.

      Coordinadores estatales y evento de presentación

      El evento será encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, quienes darán a conocer a los perfiles designados para San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

      La presentación se hará en World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México a las 10:00 horas.

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      Defensores de la transformación nombrados hasta ahora

      Hasta el momento, Morena ha nombrado a estos defensores: Gino Segura en Quintana Roo, Verónica Díaz en Zacatecas, Beatriz Mojica en Guerrero, Carlos Torres Piña en Michoacán, Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Rosi Bayardo en Colima, Santiago Niego en Querétaro, Imelda Castro en Sinaloa y Julieta Ramírez para Baja California.

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