logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Más de veinte muertos en ataques en Líbano

Por EFE

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Más de veinte muertos en ataques en Líbano

Redacción internacional.- Al menos 24 personas murieron y más de medio centenar resultaron heridas este jueves en el Líbano en nuevos bombardeos de Israel, que respondió a gran escala a los recientes ataques del grupo chií libanés Hizbulá.

Un ataque israelí a la localidad de Tamnin al Tahta, en Baalbek, resultó en un saldo final de ocho muertos y 17 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud del Líbano.

También en Baalbek, feudo de Hizbulá, otras ocho personas fallecieron y tres resultaron heridas en bombardeos israelíes en la localidad de Shaath.

En el sur, en el área de Tiro, se recuperaron dos cadáveres en un edificio de cuatro plantas que fue blanco de un ataque aéreo, y continúan las operaciones de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Otros bombardeos en áreas sureñas se saldaron con cuatro muertos y nueve heridos en la población de Burg al Shomali, y con dos fallecidos y seis heridos en Deir Antar.

En cuanto a los suburbios del sur de Beirut, el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó que las incursiones israelíes causaron 17 heridos.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, yde las afueras capitalinas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance
José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance

José Antonio Kast: país con finanzas debilitadas y crimen en avance

SLP

EFE

El mandatario chileno alertó sobre la situación económica y el aumento del narcotráfico en su primer mensaje público.

Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles
Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles

Gobierno de Estados Unidos abre nueva investigación comercial para aranceles

SLP

AP

La investigación incluye países como China, Unión Europea, México y Japón, entre otros.

Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York
Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York

Zorro rojo polizón llega a zoológico del Bronx en Nueva York

SLP

AP

Un zorro rojo de 5 kg fue encontrado en un buque de carga y ahora está bajo cuidado veterinario en el zoológico del Bronx.

Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México
Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México

Cofepris alerta venta ilegal de tirzepatida en México

SLP

El Universal

Eli Lilly México informó sobre la venta ilegal de tirzepatida sin prescripción médica ni autorización.