Nombramiento de Matt Gaetz como Secretario de Justicia

WASHINGTON (AP) — La elección de Matt Gaetz como secretario de Justicia por parte de Donald Trump ha consternado a muchos empleados del Departamento de Justicia, quienes están preocupados no sólo por sus propios empleos sino por el futuro de la agencia contra la cual él ha arremetido.

La elección del republicano de Florida por parte del presidente electo ha provocado una conmoción en el departamento, considerando la falta de experiencia de Gaetz en la aplicación de la ley y el hecho de que una vez fue objeto de una investigación federal por tráfico sexual. Los nombres de abogados veteranos bien considerados habían circulado como posibles contendientes para el puesto, pero la selección de Gaetz fue interpretada por muchos como una indicación del valor que Trump otorga a la lealtad personal y su deseo de tener un disruptor al frente de un departamento que durante años lo investigó y, al final, lo acusó penalmente.

Varios abogados de carrera del departamento, entrevistados por The Associated Press, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a compartir sus opiniones públicamente, describieron una sensación generalizada de estupefacción, e incluso de indignación por la nominación. Dijeron haber recibido innumerables llamadas y mensajes de colegas tan pronto como se difundió la noticia.

Algunos miembros del departamento no estaban seguros de que Gaetz, quien se graduó de la Facultad de Derecho en 2007 pero ha pasado su carrera como legislador, incluso en el Congreso, siquiera fuera abogado. Y algunos ya buscan un nuevo empleo ante las crecientes preocupaciones sobre su retórica de ir tras el "estado profundo".

Gaetz ha afirmado que el departamento es "corrupto y está altamente politizado", y ha criticado fuertemente las acusaciones federales contra Trump y los insurrectos del 6 de enero. También ha sugerido abolir dos agencias a las que supervisará como secretario de Justicia, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Llegará al cargo sin la experiencia legal de sus predecesores, incluido el actual secretario Merrick Garland, quien como alto funcionario del Departamento de Justicia, supervisó la acusación del caso del ataque con explosivos en Oklahoma City antes de convertirse en juez de la corte federal de apelaciones.

Trump describió a Gaetz como la persona adecuada para "erradicar la corrupción sistémica" en la agencia, poner fin al gobierno "convertido en arma" y "restaurar la Fe y la Confianza gravemente dañadas de los estadounidenses en el Departamento de Justicia". Trump aún no ha anunciado un cambio de liderazgo similar en el FBI, aunque podría producirse, dadas sus constantes críticas al director Christopher Wray.

"Creo que fue elegido para sacudir todo y lanzar una granada al Departamento de Justicia", dijo John Fishwick Jr., exfiscal federal del Distrito Oeste de Virginia, nominado por el presidente demócrata Barack Obama. "Es un lanzallamas y eso es lo que Trump quiere".

Fishwick dijo que los abogados del Departamento de Justicia con los que ha estado en contacto están "preocupados por lo que esto significará para ellos individualmente".

Pero un abogado del Departamento de Justicia estaba menos preocupado por el cambio, y dijo que una reorganización del liderazgo podría ser un bienvenido reinicio, dada la "desconfianza de la izquierda y de la derecha" que, en su opinión, estaba justificada tras un tumultuoso período de investigaciones políticamente motivadas que han dividido a la opinión pública y han puesto a la defensiva a las fuerzas federales del orden.

En años recientes, el FBI y el Departamento de Justicia han lidiado con pesquisas polémicas incluyendo información clasificada en el servidor privado de correo electrónico de Hillary Clinton cuando la nominada presidencial demócrata de 2016 era secretaria de estado de Obama y posibles vínculos entre Rusia y la campaña política de Trump ese mismo año. Ambos se convirtieron en sujetos de revisiones del inspector general.

Más recientemente, se nombró a un fiscal especial para investigar el manejo de información clasificada por parte del presidente Joe Biden, una pesquisa que se cerró sin cargos, mientras que una investigación separada del fiscal especial sobre la retención de documentos ultrasecretos por parte de Trump y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020 produjo acusaciones federales contra Trump que ahora están en línea para ser borradas.

No está claro si Gaetz tiene suficiente apoyo republicano en el Senado para ser confirmado. Algunos republicanos han elogiado su nominación, pero varios han expresado preocupación o se han negado a decir públicamente aún si lo apoyarán. Trump ha planteado la posibilidad de eludir el proceso de confirmación tradicional impulsando a sus nominados mientras el Senado está en receso.

Gaetz enfrenta un escrutinio continuo sobre una investigación federal de tráfico sexual que terminó sin cargos penales. Antes de su renuncia de la Cámara de Representantes el miércoles, había estado bajo investigación por el Comité de Ética de la Cámara, que estaba examinando si él participó en mala conducta sexual y uso ilícito de drogas, aceptó regalos indebidos e intentó obstruir las investigaciones gubernamentales sobre su conducta.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el viernes que "solicitará enérgicamente" que el comité de la Cámara no publique los resultados de su investigación, desafiando a los senadores que están exigiendo acceso ahora que Gaetz ha sido elegido para secretario de Justicia.

Gaetz ha negado todas las acusaciones. El viernes, publicó en X, anteriormente Twitter, que "las mentiras fueron armadas" en un esfuerzo por tratar de destruirlo.

Los empleados del Departamento de Justicia ya se estaban preparando para un gran cambio en la agenda de la agencia en torno a los derechos civiles y otros asuntos antes que Trump se decidiera por Gaetz para ser el principal funcionario de aplicación de la ley federal del país.

Trump ha mostrado un gran interés en el FBI y el Departamento de Justicia, esperando lealtad de los líderes y pidiendo acciones específicas. Ha criticado lo que ve como un sistema de justicia motivado políticamente por los casos presentados contra él por un fiscal especial. Como candidato, sugirió repetidamente que buscará venganza contra sus enemigos percibidos por su procesamiento.

Algunos abogados de carrera del departamento se pasan al sector privado cada vez que hay una nueva administración, pero los empleados dicen que podría haber una salida dramática de personal en los próximos meses.

"El departamento funciona gracias a los empleados de carrera, personas que son apolíticas en el trabajo, y política aparte, si todas estas personas están tan consternadas por la selección del secretario de Justicia que se van, ¿quién llevará a cabo las funciones del departamento?", dijo un abogado del Departamento de Justicia, quien planea dejar el gobierno.

Chris Mattei, un exfiscal federal en Connecticut que procesó al exgobernador John Rowland y luego se postuló sin éxito para fiscal general del estado como demócrata, dijo que ha escuchado un "nivel significativo de preocupación" sobre Gaetz por la investigación penal que Gaetz enfrentó, la revisión ética de la cámara baja, un examen potencialmente insuficiente de su historial y la perspectiva de que el departamento podría ser liderado por "alguien que está altamente comprometido" y también puede tener una "vendetta personal" contra él.