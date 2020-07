Médicos atienden refugios temporales de migrantes en frontera México-EEUU

Escuadrones médicos atienden a migrantes en refugios temporales de las ciudades mexicanas de Juárez y Tijuana, fronterizas con Estados Unidos, informó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).



La OIM señaló en un comunicado que estos equipos son liderados por médicas mexicanas y se integran mayormente por cubanos que ya estaban en las ciudades y que atendieron la convocatoria de asistentes médicos.



Los refugios temporales han sido habilitados en sendos hoteles de Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, y de Tijuana, en el noroccidental estado de Baja California, para prevenir el contagio de coronavirus de los migrantes y la población local.



"Lo que hacemos es un beneficio para la comunidad", dijo la doctora mexicana Leticia Chavarría Villa, quien lidera un grupo médico de seis personas en Ciudad Juárez.



Agregó que los migrantes "han sufrido como muchos de nosotros con esta pandemia y con este apoyo, nos aseguramos de que no andan en la calle".



Chavarría, que tiene más de 30 años de experiencia médica, aseguró que estos refugios son importantes porque permiten atender otras enfermedades o lesiones que llevan los migrantes, a quienes se además de la revisión, se les ofrece el tratamiento.



Las instalaciones son para apoyar a los migrantes que no tienen un espacio para pasar una cuarentena en un momento en que todo el mundo debe estar en aislamiento, manifestó.



Después de dos semanas en observación en los alojamientos temporales los migrantes que no tienen síntomas de COVID-19 acceden a los albergues, los cuales representan una alternativa en un momento en el que la mayoría de los sitios para migrantes están cerrados por la pandemia.



La OIM apuntó que al llegar los migrantes pasan una revisión médica y llenan un cuestionario para conocer si tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas gástricos, heridas o lesiones o síntomas de COVID-19.



La enfermera Mary Tisnado, quien trabaja en el alojamiento temporal de Tijuana desde que comenzó a funcionar el pasado 29 de junio, definió como fundamental el papel que cumple este refugio.



"Somos el primer filtro. Canalizamos los casos y protegemos a otras personas", comentó.



La OIM destacó que los alojamientos temporales operan con el respaldo de más de 30 organizaciones empresariales, sociales y civiles de ambas ciudades.



Los alojamientos atienden "una necesidad que se ha estado manifestando" y ayudan a "tener un poco de tranquilidad, porque la seguridad es imposible" de manera completa frente a COVID-19", declaró Esmeralda Siu, coordinadora operativa de la Coalición Pro-Defensa del Migrante con sede en Baja California.



La OIM declaró que enfermedades como la COVID-19 son un riesgo para las personas en todo el mundo y la mejor manera de mitigarlo es con solidaridad, enfoques incluyentes en el caso de los migrantes, con acceso a servicios y atención más allá de su estatus migratorio.



Hasta el último reporte del miércoles, las autoridades sanitarias de México reportaron el registro de 32.796 muertes por la COVID-19, además de acumular 275.003 contagios desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero.