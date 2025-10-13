Medios rechazan reglas del Pentágono sobre prensa

Organizaciones de noticias, incluyendo The New York Times, The Associated Press y la cadena de televisión conservadora Newsmax, dijeron el lunes que no firmarán un documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre sus nuevas reglas de prensa, lo que hace probable que la administración Trump expulse a sus reporteros del Pentágono.

Esos medios afirman que la política amenaza con castigarlos por la recopilación rutinaria de noticias protegida por la Primera Enmienda constitucional, que garantiza la libre expresión. The Washington Post y The Atlantic también se unieron públicamente el lunes al grupo que dice que no firmará.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reaccionó publicando la declaración del Times en X y añadiendo el emoji de la mano saludando. Su equipo ha dicho que los reporteros que no reconozcan la política por escrito el martes deben entregar las credenciales que les permiten el acceso al Pentágono y desalojar sus espacios de trabajo al día siguiente.

Las nuevas reglas prohíben el acceso de los periodistas a grandes áreas del Pentágono sin escolta y dicen que Hegseth puede revocar el acceso a reporteros que pregunten a cualquier persona en el Departamento de Defensa por información —clasificada o no— que él no haya aprobado para su divulgación.

Newsmax, cuyos periodistas en pantalla generalmente apoyan la administración del presidente Donald Trump, dijo que "creemos que los requisitos son innecesarios y onerosos y esperamos que el Pentágono revise el asunto más a fondo".

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que las reglas establecen "procedimientos de medios de comunicación de sentido común".

"La política no les pide que estén de acuerdo, solo que reconozcan que entienden cuál es nuestra política", dijo Parnell. "Esto ha provocado que los reporteros tengan un colapso total, llorando como víctimas en internet. Defendemos nuestra política porque es lo mejor para nuestras tropas y la seguridad nacional de este país".

Hegseth también republicó una pregunta de un seguidor que preguntó: "¿Es esto porque no pueden deambular libremente por el Pentágono? ¿Creen que bajo la Primera Enmienda merecen acceso irrestricto a una instalación militar altamente clasificada?".

Hegseth respondió, "sí." Los reporteros dicen que ninguna de esas afirmaciones es cierta.

Los reporteros del Pentágono dicen que firmar la declaración equivale a admitir que informar cualquier información que no haya sido aprobada por el gobierno está perjudicando la seguridad nacional. "Eso simplemente no es cierto", dijo David Schulz, director de la Clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale.

Los periodistas han dicho que han llevado credenciales durante mucho tiempo y no acceden a áreas clasificadas, ni divulgan información que ponga en riesgo a algún estadounidense.

"El Pentágono ciertamente tiene el derecho de hacer sus propias políticas, dentro de las limitaciones de la ley," dijo la Asociación de Prensa del Pentágono en un comunicado el lunes. "No hay necesidad ni justificación, sin embargo, para que requiera que los reporteros afirmen su comprensión de políticas vagas, probablemente inconstitucionales, como una condición previa para informar desde las instalaciones del Pentágono".

Señalando que los contribuyentes pagan casi 1 billón de dólares anualmente al Ejército, el jefe editorial del Times Washington, Richard Stevenson, dijo que "el público tiene derecho a saber cómo están operando el gobierno y el Ejército".

Trump ha ejercido presión sobre las organizaciones de noticias de varias maneras, e incluso ABC News y CBS News han resuelto demandas relacionadas con su cobertura. El presidente republicano también ha presentado demandas contra The New York Times y Wall Street Journal y ha buscado cortar el financiamiento de servicios administrados por el gobierno como la Voz de América y Radio Free Europe/Radio Liberty.