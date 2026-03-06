Mexicanos evacuados desde Israel, Jordania y Líbano: SRE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Ante el conflicto en Medio Oriente, la

(SRE)

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

este viernes 6 de marzo que vanen la región y no se registran afectaciones en su integridad física."Nuestrassiguena las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura", mencionó.La SRE, a cargo delque las y los connacionales han sido, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar."La mayoría hanhacia países que cuentan con espacio aéreo", señaló.Ante lade los, algunas aerolíneas han reanudado sus vuelos desde Emiratos Árabes Unidos", agregó Relaciones Exteriores.Reiteró la importancia de que las personas que ya tenían una reservacióna lade viajes correspondiente.