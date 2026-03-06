logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Mexicanos evacuados desde Israel, Jordania y Líbano: SRE

Evacuaciones se realizan desde varios países con apoyo de embajadas y aerolíneas.

Por El Universal

Marzo 06, 2026 12:42 p.m.
A
Mexicanos evacuados desde Israel, Jordania y Líbano: SRE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Ante el conflicto en Medio Oriente, la

Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) actualizó

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


este viernes 6 de marzo que van 352 personas mexicanas evacuadas en la región y no se registran afectaciones en su integridad física.
"Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura", mencionó.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, detalló que las y los connacionales han sido evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.
"La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto", señaló.
Ante la apertura paulatina de los espacios aéreos, algunas aerolíneas han reanudado sus vuelos desde Emiratos Árabes Unidos", agregó Relaciones Exteriores.
Reiteró la importancia de que las personas que ya tenían una reservación contacten a la aerolínea o agencia de viajes correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mexicanos evacuados desde Israel, Jordania y Líbano: SRE
Mexicanos evacuados desde Israel, Jordania y Líbano: SRE

Mexicanos evacuados desde Israel, Jordania y Líbano: SRE

SLP

El Universal

Evacuaciones se realizan desde varios países con apoyo de embajadas y aerolíneas.

EU va contra los narcoterroristas
EU va contra los narcoterroristas

EU va contra los narcoterroristas

SLP

EFE

Avisa a Latinoamérica que está listo para lanzar "ofensiva solo" contra los cárteles

Comercio mundial de energía, en grave crisis
Comercio mundial de energía, en grave crisis

Comercio mundial de energía, en grave crisis

SLP

AP

Pánico en Beirut tras advertencia
Pánico en Beirut tras advertencia

Pánico en Beirut tras advertencia

SLP

AP

Israel emite aviso de evacuar suburbios del sur de Líbano