Michelle Bachelet declina la candidatura a la ONU

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Montevideo, Uru.- La expresidenta chilena Michelle Bachelet anunció el sábado su renuncia a la candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas, que renovará autoridades en enero, y ponderó que sea elegida una mujer latinoamericana.

"Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar, cuando los vientos soplan fuertes contra principios como el multilateralismo, contra el derecho internacional permanentemente transgredido", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Reafirmó como obstáculos para el desarrollo "la existencia del cambio climático que algunos niegan y el peligro que atraviesan la democracia y los DH.

También deseó que el o la próxima secretaría general sea "independiente y leal a los principios de la carta de la organización, y que los enarbole con rigor frente a los Estados, sin importar su tamaño o su modelo".

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Con la dimisión de Bachelet al cargo al frente de la ONU, las mujeres en la contienda que se definirá el 1 de enero de 2027 son la secretaría general de la UNCTAD, la costarricense Rebeca Grynspan; la representante permanente de Guyana ante la ONU, Carolyn Rodrigues Birkett; la exministra y expresidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; y la diplomática ecuatoriana Ivonne A-Baki —nominada por Tonga.