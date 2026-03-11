Microsoft y exmilitares apoyan a Anthropic en disputa con el Pentágono

Microsoft, junto con un grupo de líderes militares retirados, mostró su respaldo a Anthropic al pedir a un tribunal federal que bloquee la designación del gobierno del presidente Donald Trump, que determinó que la empresa de inteligencia artificial es un riesgo para la cadena de suministro.

Acciones de la autoridad

En una presentación judicial, Microsoft impugnó la medida que tomó la semana pasada el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para excluir a Anthropic del trabajo militar al calificar sus productos de IA como una amenaza para la seguridad nacional.

A ello se unió un grupo de 22 exfuncionarios militares estadounidenses de alto rango, algunos de los cuales fueron secretarios de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, y un jefe de la Guardia Costera. En su propia presentación ante el tribunal, afirman que las acciones de Hegseth son un uso indebido de la autoridad gubernamental como "represalia contra una empresa privada que ha disgustado al liderazgo".

El Pentágono tomó la medida contra Anthropic tras una disputa inusualmente pública por la negativa de la empresa a permitir un uso militar sin restricciones de Claude, su modelo de IA. Trump también afirmó que había ordenado a todas las agencias federales que dejaran de usar Claude.

"El uso de una designación de riesgo para la cadena de suministro para abordar una disputa contractual puede acarrear graves efectos económicos que no redundan en el interés público". señaló Microsoft, un importante contratista del gobierno, en su presentación del martes ante el tribunal federal de San Francisco, donde Anthropic demandó al gobierno de Trump el lunes.

¿Qué declararon los exfuncionarios militares?

La acción del Pentágono "obliga a los contratistas del gobierno a cumplir con directrices vagas y mal definidas que nunca se habían aplicado públicamente contra una empresa estadounidense", se indica en el escrito legal de Microsoft.

En el documento se solicita que un juez ordene el levantamiento temporal de la designación para permitir una "discusión más razonada" entre Anthropic y el gobierno de Trump.

El Pentágono declinó hacer comentarios y dijo que no se pronuncia sobre asuntos en litigio.

Microsoft también manifestó su acuerdo con las dos líneas rojas éticas de Anthropic que fueron un punto de fricción en las negociaciones del contrato después de que el Pentágono insistiera en que la empresa debía permitir "todos los usos legales" de su IA.

"Microsoft también cree que la IA estadounidense no debe usarse para realizar vigilancia masiva dentro del país ni para iniciar una guerra sin control humano", manifestó la empresa. "Esta postura es coherente con la ley y cuenta con un amplio respaldo de la sociedad estadounidense, como reconoce el gobierno".

La presentación judicial del gigante del software se sumó a otras en apoyo a Anthropic, entre ellas, una de un grupo de desarrolladores de IA de Google y OpenAI, y otra de un conjunto de organizaciones como el Cato Institute y la Electronic Frontier Foundation.

Una cuarta presentación provino del grupo de jefes militares retirados, de los que forman parte el exdirector de la CIA Michael Hayden, quien también es un general retirado de la Fuerza Aérea, y el almirante retirado de la Guardia Costera Thad Allen, quien encabezó la respuesta del gobierno al huracán Katrina.

"Lejos de proteger la seguridad nacional de Estados Unidos, la conducta del secretario amenaza los principios del Estado de derecho que durante mucho tiempo han fortalecido a nuestras fuerzas armadas", se indica en la presentación.

La jueza federal de distrito Rita Lin está a cargo del caso en el tribunal federal de San Francisco, donde Anthropic tiene su sede. La empresa también ha presentado un caso separado y más limitado ante el tribunal federal de apelaciones en Washington, D.C.

Lin, nominada al cargo por el presidente Joe Biden en 2022, programó una audiencia para el 24 de marzo.

En ninguna de las presentaciones legales se menciona la guerra en Irán, que comenzó poco después de que Trump y Hegseth anunciaran el castigo a Anthropic, pero los exfuncionarios militares advierten que la "incertidumbre repentina" de apuntar a una tecnología ampliamente integrada en plataformas militares podría interrumpir la planificación y poner a los soldados en riesgo durante operaciones en curso.

El actual jefe del Comando Central de Estados Unidos confirmó en un video sobre los ataques estadounidenses contra Irán, publicado el miércoles en redes sociales, que el ejército usaba "herramientas avanzadas de IA" para "examinar grandes cantidades de datos en segundos", aunque no mencionó específicamente qué herramientas.

El almirante Brad Cooper dijo que estas herramientas de IA permiten que los líderes tomen decisiones más inteligentes con mayor velocidad, pero subrayó que "los humanos siempre tomarán las decisiones finales sobre a qué disparar y a qué no disparar y cuándo disparar".

Hasta hace poco, Anthropic era la única empresa en su tipo aprobada para su uso en redes militares clasificadas. Pero como resultado de la disputa, funcionarios militares han dicho que buscan trasladar ese trabajo a Google, OpenAI y xAI de Elon Musk, competidores de Anthropic.